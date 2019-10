PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

Voici Les Éboulements et son église, au cœur d’un paysage grandiose de Charlevoix. À l’arrière-plan, on aperçoit les montagnes du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et le clocher de l’église de Saint-Hilarion.