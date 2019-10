PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

Construit en 1848, le phare de l’île Rouge, en face de Tadoussac sur la Côte-Nord, est l’un des plus anciens du Québec. Il sera dépouillé sous peu de tous ses bâtiments, dont la résidence du gardien, celle de son assistant et l’abri du criard. Seul le phare, toujours actif et entièrement automatisé, sera préservé.