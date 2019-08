Opémican: un nouveau parc national plein de promesses

Après une ouverture partielle l'an dernier du secteur de la Rivière-Kipawa, le parc d'Opémican a accueilli cette année ses premiers visiteurs dans le secteur de la Pointe-Opémican, véritable coeur du parc de 252,5 km 2 . Mais les crues exceptionnelles du printemps ont emporté le pont de la rivière Kipawa, condamnant l'accès au secteur. Une visite du 24 e parc du réseau de la SEPAQ nous a néanmoins permis de bien prendre le pouls de ce joyau naturel et patrimonial niché entre les majestueux lacs Témiscamingue et Kipawa.

En effet, la pointe Opémican a été jusqu'en 1976 le site d'un important centre de flottage de bois qui était acheminé d'abord vers Ottawa, ensuite jusqu'à la pulperie de Témiscamingue - aujourd'hui propriété de Rayonier A.M. depuis son acquisition de Tembec. La restauration des bâtiments de la pointe - reconnue en 1983 comme site historique classé - est d'ailleurs en cours, afin de les intégrer à un circuit patrimonial déjà en partie ouvert au public. Pour l'instant, seuls la forge et l'atelier de fabrication d'estacades ont été aménagés, mais on va aussi restaurer la chalouperie-menuiserie, de même que l'ancienne auberge Jodoin, qui accueillera entre autres un centre d'interprétation. Les autres bâtiments verront leurs façades restaurées. Un amphithéâtre en plein air sera aussi construit au bout de la pointe, et le tout devrait être achevé au début de 2021.

En empruntant le chemin d'accès de la pointe Opémican, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Témiscaming, on est aussitôt frappé par cette impressionnante forêt dominée par d'immenses pins rouges et pins blancs, des arbres séculaires qui ont échappé à l'exploitation forestière. Le camping de la Pointe-Opémican, aménagé en trois boucles distinctes, dont une réservée aux emplacements de prêts-à-camper Étoile, a été pensé pour que chaque emplacement soit bordé par ces grands arbres qui peuvent dépasser les 40 m, de sorte que l'on s'imagine camper sous les arcades d'une vaste cathédrale naturelle.

Changement de programme

Outre la finalisation du secteur patrimonial, la direction du parc entend également bonifier son réseau de sentiers qui permet de découvrir l'étonnante forêt du Témiscamingue, à la limite nord de la zone où cohabitent feuillus et conifères. « On travaille à allonger les sentiers de la pointe Opémican, ce qui est devenu une priorité par la force des choses en raison de l'accès bloqué au secteur de la Rivière-Kipawa, nous explique Ambroise Lycke, responsable de la conservation, de l'éducation et des infrastructures du parc d'Opémican. On a changé nos objectifs pour développer une plus grande offre de sentiers dans la pointe. On veut ainsi se rendre à 10 km de sentiers. »

On ne va toutefois pas négliger le secteur de la Rivière-Kipawa pour autant. Mais on doit d'abord reconstruire le pont, un travail qui se fera dès l'automne - le parc va d'ailleurs fermer ses portes dès le début septembre pour favoriser le déroulement des travaux. Ainsi, un ouvrage de 41 m viendra remplacer celui de 17 m qui a été emporté par des crues historiques de 500 m3 par seconde (le précédent record était de 300 m3/s). Lors de notre passage, le débit était de 40 m3/s, c'est tout dire. L'aménagement des sentiers pourra ensuite se poursuivre : « Le projet était dès cette année de relier les trois sentiers existants du secteur de la rivière Kipawa, affirme M. Lycke en nous montrant une carte détaillée. On veut à terme aménager une boucle de près de 30 km qui reliera, au sud, un sentier de portage utilisé par les autochtones il y a des milliers d'années avant de revenir au nord pour longer la rivière Kipawa. »