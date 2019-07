Grande exposition de voitures anciennes à Granby

L'événement appelé le Granby International attire chaque été quelques dizaines de milliers de visiteurs. Outre l'exposition de quelque 3000 voitures de différentes époques, l'événement présente un encan de plusieurs dizaines de voitures anciennes et un marché aux puces qui regroupe environ 500 marchands de pièces et d'accessoires de voitures.

La liste des voitures soumises en date de jeudi à l'encan de cette année propose des véhicules de toutes sortes, de plusieurs constructeurs. On y trouve notamment un Ford de l'année 1936, quelques voitures des années 1940, 1950 et 1960 de même que de nombreux modèles des années 1970 et 1980. Le plus récent est une voiture de sport, la Dodge Viper de l'année 2004.

Le Granby International prendra fin dimanche après-midi.

L'événement est préparé par l'organisme sans but lucratif Voitures Anciennes de Granby qui a débuté ses activités en 1980.