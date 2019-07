Explorer la nature... en ville

En fonction de leurs envies du jour et des conditions météo, les voyageurs à bord peuvent choisir deux de trois destinations : le site historique de Sainte-Anne-de-Bellevue, avec ses écluses, petites boutiques et restaurants le long de la rue Saint-Anne; le Zoo Ecomuseum, seul zoo extérieur de l'île; et le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, où se trouve l'une des plus belles plages de Montréal. L'itinéraire est offert les mercredis et samedis.

L'idée d'une escapade dans des coins moins visités de Montréal allait de soi pour Brigitte Parent et Chantal Roy, un couple d'amies qui n'avaient jamais mis les pieds dans l'Ouest-de-l'Île, et dont les responsabilités limitent les perspectives de voyage de plus longue durée.

L'un des endroits les plus charmants de Montréal, rendu accessible à tous. Le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue a été désigné comme lieu historique du Canada en 1987. On se croirait loin, loin de la ville, dans une station balnéaire de l'est du Québec. Le caractère historique y est mis de l'avant, mais ce n'est pas ce qui attire le plus l'attention. Il faut déambuler le long de la promenade en bois, qui longe le canal. En été, il est possible d'observer de nombreux plaisanciers passer aux écluses.

Le Zoo Écomuseum, fondé en 1988, a une vocation éducative bien ancrée. Cela en fait un détour particulièrement intéressant pour les biologistes en herbe et les familles avec de jeunes enfants. On y trouve dindons, aigles, caribous, loutres et renards, parmi tant d'autres. Les passionnés pourront facilement s'y perdre pendant des heures. L'accès coûte 17,25 $ par adulte (16 à 64 ans), 14 $ pour les 65 ans et plus et 10 $ pour les enfants de 3 à 15 ans (gratuit pour les plus petits).

• Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

L'un des plus grands parcs en ville, et l'un des plus riches en activités aussi. En été, c'est pour sa plage qu'on s'y déplace. Parfait pour y passer la journée entière. Il est interdit de manger sur la plage, mais des tables à pique-nique sont aménagées à cette fin un peu plus loin. Pour les plus sportifs, il est possible d'y louer kayaks, pédalos et planches à pagaie. Un camion de cuisine de rue au menu varié est présent la fin de semaine. Le coût d'entrée est de 9 $ par jour, par personne.