Revisiter le passé de Montréal à la pièce

Cet été, l'oratoire Saint-Joseph, le Château Dufresne, le Château Ramezay, la demeure de George-Étienne Cartier, la Fondation Guido Molinari et le centre d'art VOX font partie d'un circuit pour découvrir des interventions d'artistes contemporains qui se sont penchés, chacun à leur façon, sur des pages de l'histoire montréalaise.

Dans une des trois period rooms de l'oratoire Saint-Joseph consacrées au frère André, le religieux regarde le mont Royal à travers une fenêtre. Steve Bates a installé une lumière depuis cette fenêtre. On entend en même temps son oeuvre sonore à la fois hypnotique et minimaliste.

Pour les revisiter, Marie J. Jean a fait appel à Steve Bates, artiste spécialisé dans l'acoustique et qui s'intéresse aux hallucinations auditives. Il a capté les sons de la lecture d'un texte prononcée dans la chapelle du frère André pour n'en conserver que les fréquences.

À l'oratoire Saint-Joseph, quatre lieux de vie du frère André sont reconstitués en period rooms, dont deux chambres et un bureau.

Il a ensuite « habillé » les lieux de façon sonore. Sa musique minimaliste et spirituelle fait un bien fou aux visiteurs qui se recueillent dans ces endroits. Tellement qu'on souhaiterait qu'elle devienne permanente...

Ce travail de mémoire de Jacqueline Hoàng Nguyen est une oeuvre sur le colonialisme et le post-colonialisme, sur les 450 000 esclaves africains embarqués à Nantes pour les Caraïbes et sur une époque qui a été fort prospère pour les colonisateurs européens, mais tragique pour les Noirs d'Afrique.

La salle Nantes du Château Ramezay est décorée, depuis les années 70, de boiseries en acajou qui avaient été exposées dans le pavillon de la France lors d'Expo 67. Acquises par David et Liliane M. Stewart, elles ont inspiré une recherche à l'artiste Jacqueline Hoàng Nguyen. Elle en révèle l'histoire fascinante avec une narration de 10 minutes, en français et en anglais, grâce à un gramophone.

La visite s'achève par une vidéo de Claire Savoie qui évoque le potentiel narratif du Château Dufresne. Enfin, le chorégraphe et danseur Frédérick Gravel présente, avec danseurs et musiciens, des performances qui rappellent les concerts que les frères Dufresne organisaient dans les années 20. Ses prochaines performances auront lieu les 11 et 12 juillet, à 19 h.

Jusqu'au 20 octobre, du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 17 h. Entrée payante.

Fondation Guido Molinari