Mieux connaître le canyoning

Marie Tison

La Presse La Presse Avec près de 20 ans de présence au Québec, le canyoning demeure peu connu.

On compte quelques mordus, des gens qui peuvent se livrer à ce sport de façon autonome. Comme Anis Bounif, qui s'est rendu jusqu'en Europe pour se procurer son équipement. « J'aime la sensation d'interagir avec la nature, d'explorer des endroits où personne n'a mis les pieds », déclare-t-il. Mais la plupart des gens qui touchent au canyoning le font dans le cadre d'une activité guidée. « Les gens vont découvrir l'activité, ils vont venir une fois et, après, ils sont contents, ils vont essayer autre chose », indique Marc Tremblay, fondateur et propriétaire de Canyoning-Québec, une entreprise qui organise des sorties guidées. Le canyoning, c'est une activité qui se pratique dans un cours d'eau accidenté qu'on parcourt à pied, à la nage et en rappel sur une corde. Elle s'est développée en France il y a une quarantaine d'années. Au Québec, les spéléologues pratiquaient le canyoning sans le savoir. « Au début des années 80, on allait à la chute Jean-Larose pour s'entraîner à la spéléologie parce que, de nuit, le site ressemble à une grotte, se rappelle Marc Tremblay. C'est la même ambiance que les cascades souterraines. » Les spéléologues d'ici ont fini par entendre parler du canyoning. « On a compris qu'on pouvait aller jouer dans l'eau plutôt que d'essayer de l'éviter. En spéléologie, on va dans l'eau parce qu'on n'a pas le choix. En canyoning, on le fait parce qu'on fait le choix d'être dans l'eau et au soleil. »

Agrandir Canyoning à la chute Jean-Larose, sur la Côte-de-Beaupré PHOTO FOURNIE PAR CANYONING-QUÉBEC

Différents sites Marc Tremblay a aimé l'idée et est allé suivre une formation en France, à l'École française de canyon, une commission de la Société française de spéléologie. « Je suis devenu moniteur et je suis revenu ici pour implanter la discipline. Nous avons trouvé différents sites et, petit à petit, le réseau s'est agrandi. » La chute Jean-Larose, au pied du mont Sainte-Anne, est un classique. Mais on a également trouvé des lieux intéressants dans Charlevoix et dans la Vallée Bras-du-Nord. La Côte-Nord et le Saguenay sont très prometteurs, tout comme la Gaspésie. « C'est une question de topographie et d'hydrographie, explique Marc Tremblay. Ça prend des montagnes avec un bon dénivelé et une quantité d'eau suffisante pour alimenter le cours d'eau relativement à longueur d'année. » Il ne faut pas non plus que le courant soit trop fort.

« La plupart des chutes que les gens connaissent au Québec ont un débit d'eau beaucoup trop élevé. Le canyoning, au Québec, c'est essentiellement une activité de cascades de montagne. » - Marc Tremblay