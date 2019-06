Étirer la saison touristique aux Îles-de-la-Madeleine

Violaine Ballivy

La Presse La Presse Suivre @vioballivy

Les Îles-de-la-Madeleine ont reçu 78 500 visiteurs en 2018. C'est peu, quand on sait que le Musée du Louvre en reçoit - à lui seul - davantage en trois jours, mais c'est beaucoup quand on remarque qu'elles accueillaient à peine 48 500 touristes 10 ans plus tôt. Et que l'essentiel des visites est concentré en deux mois : juillet et août.