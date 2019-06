Excursion en kayak de printemps

« Il y a eu une interdiction de navigation du ministre des Transports Marc Garneau à cause de la condition de la rivière », explique Catherine Angehrn, responsable des communications au parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

À la Rivière-des-Mille-Îles, le parc a commencé à louer kayaks, canots et rabaskas le 29 mai dernier. Aux Îles-de-Boucherville, les clients ont enfin pu commencer à louer des embarcations le 1 er juin.

Toutefois, les inondations de cette année n'avaient rien d'habituel et ont forcé les deux parcs à retarder de quelques semaines l'ouverture de leur bureau de location d'embarcations.

Les inondations printanières font partie du cycle de la nature, et les endroits qui louent des embarcations, comme le parc de la Rivière-des-Mille-Îles et le parc des Îles-de-Boucherville, sont habitués et savent jongler avec le phénomène.

Ces temps-ci, au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, on peut faire du kayak et du canot sur les îles. On fait du slalom entre les arbres, on passe à côté de quelques bouts de bois empilés qui se révèlent être le sommet d'une hutte de castor presque totalement submergée.

« L'eau est encore assez haute, il a fallu aménager des quais temporaires », indique Mme Angehrn.

Il n'a pas été possible de tout aménager dans les îles : certains quais et certains éléments comme des tables de pique-nique ont dû attendre.

« Avec les jours et les semaines, on va pouvoir terminer le travail pour notre clientèle », affirme Mme Angehrn.

Au parc des Îles-de-Boucherville, on a aussi dû adapter les infrastructures à un niveau d'eau plus élevé que d'habitude. Le responsable du service à la clientèle du parc, Rémi Chapados, note toutefois que cette situation a des avantages. Alors qu'en plein été, on suit un étroit défilé dans un épais marécage pour progresser dans le chenal du Courant, au printemps, le marécage en question est pratiquement submergé. Surtout cette année.

« C'est plus ouvert, on peut aller un peu partout, on a accès à des portions de territoire qu'on ne connaissait pas », s'enthousiasme M. Chapados.

C'est la même chose au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Au début du printemps, les kayakistes peuvent visiter des baies totalement inaccessibles en plein été. Ce printemps, ils peuvent s'enfoncer encore plus loin dans les bois et oublier que la civilisation n'est pas bien loin.

Pour Catherine Angehrn, le printemps se prête particulièrement bien à l'observation des oiseaux et des animaux.