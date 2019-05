Une journée à 5000 $ à Montréal

Violaine Ballivy

La Presse La Presse Suivre @vioballivy Les voyages de luxe n'ont pas toujours pour toile de fond Paris, la savane africaine ou un paradis sablonneux sous les tropiques. Parfois, c'est Montréal qui en est la tête d'affiche. Nous avons demandé à deux expertes en la matière d'imaginer une journée de rêve pour des touristes qui ont 5000 $ en poche à dépenser dans la métropole.

9 h Après un petit-déjeuner au lit - cela va de soi -, Lara Grafin, concierge à l'hôtel Four Seasons de Montréal, suggère qu'une voiture - Mercedes ? Tesla ? Audi ? - emmène les touristes au marché Jean-Talon en compagnie du chef cuisiner de l'hôtel pour y découvrir les produits locaux et y faire quelques emplettes en prévision du repas du soir. Dégustations à foison et sans compter. 11 h

Agrandir Une visite d'une cabane à sucre, avec explications des étapes de production, peut être intéressante. PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, LE SOLEIL

Départ en hélicoptère - « C'est essentiel pour limiter le temps de déplacement et faire le plus d'activités possible », fait savoir Carolyn Werry, directrice de la section Voyages de luxe de l'agence Gray and Co. - vers une cabane à sucre familiale des Laurentides. Démonstration des techniques de fabrication du sirop, repas traditionnel, tire sur la neige et promenade à cheval dans les bois. Et bien sûr, ce sont des musiciens, en chair et en os, qui assurent l'animation, pas la radio. 14 h 30

Agrandir Des pâtisseries à la maison Christian Faure PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE

Retour à Montréal en hélicoptère, en survolant la ville, le mont Royal et d'autres attraits. Les plus curieux pourront ensuite faire une visite guidée à pied du Vieux-Montréal, en compagnie d'un historien - attrapant au passage des macarons et des pâtisseries à la maison Christian Faure. Les autres pourront aller se prélasser dans l'un des spas de luxe de la ville. 17 h

Agrandir Le Joe Beef est un incontournable parmi les restaurants de Montréal. PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

Deux options : ceux qui aiment mettre la main à la pâte pourront préparer le repas en compagnie d'un chef cuisinier professionnel, avec les victuailles achetées le matin même au marché Jean-Talon. Les autres pourront tester l'un des restaurants les plus en vue de Montréal : Gray and Co. suggère Joe Beef. 19 h 30

Agrandir Des billets de premier choix pour aller voir jouer le Canadien sont des cadeaux appréciés. PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE