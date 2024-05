Le réveil est un peu brutal à Camp Henry, au cœur du parc national de la Pointe-Pelée : ça chante, ça crie, ça trille joyeusement alors que l’aurore se pointe à peine. Il y a de l’oiseau ici.

La pointe Pelée est un lieu très apprécié des oiseaux migrateurs, une pointe de terre et de sable dans l’immensité des Grands Lacs, où il fait bon se reposer après des heures de vol au-dessus des flots. Le printemps et l’automne sont de belles périodes pour assister au phénomène, mais le mois de mai est particulièrement spectaculaire : les mâles revêtent leurs plus beaux atours pour séduire ces dames, ça se bouscule sur les branches et les plages.

Le Festival de la plume a lieu ici chaque année pendant les trois premières semaines de mai. S’il y a beaucoup d’oiseaux, il y a aussi beaucoup d’ornithologues.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Au mois de mai, c’est le Festival de la plume au parc national de la Pointe-Pelée. Les oiseaux migrateurs, comme ces délicates hirondelles, sont les bienvenus.

J’essaie de me fondre dans la petite foule en revêtant le costume de circonstance : des vêtements confortables aux couleurs ternes, le bas des pantalons enfoncés dans les chaussettes (il peut y avoir des tiques), d’impressionnantes jumelles. J’ai glissé un guide d’identification des oiseaux dans mon sac à dos et téléchargé sur mon téléphone cellulaire l’application Merlin Bird ID du Cornell Lab, pour reconnaître les chants d’oiseaux. Mais les vrais de vrais n’ont pas besoin de ces aides, ils peuvent distinguer la paruline bleue de la paruline azurée d’un seul coup d’œil.

Je commence à déambuler dans les petits sentiers du parc, dans des boisés où les feuilles commencent tout juste à apparaître, reconnaissant avec fierté quelques espèces connues : le carouge à épaulettes, le cardinal, le merle d’Amérique, l’oriole de Baltimore.

Je tombe rapidement sur un embouteillage : les ornithologues ont le nez en l’air, le téléobjectif dressé, l’excitation est palpable.

Les ornithologues sont des gens sympathiques, généreux, ils veulent faire partager leur passion. Ils m’informent rapidement qu’il y a une paruline à ailes dorées là-haut, dans cet arbre, au-dessus de la fourche, là où les feuilles vertes côtoient des feuilles plus dorées. Grâce à mes super jumelles, je vois le délicat petit oiseau aux couleurs resplendissantes.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une rare paruline orangée se laisse admirer.

Je poursuis mon chemin tranquillement pour tomber sur un autre attroupement, devant un petit étang. Les appareils photo pétaradent comme si Taylor Swift venait d’apparaître. Je vois effectivement un éclatant oiseau jaune vif, à l’œil rond très noir. Les ornithologues semblent tellement concentrés que je n’ose pas leur demander qui est la vedette du jour. Je consulte mon guide d’identification. Ce pourrait être une paruline orangée (qui, malgré son nom, est jaune) ou un oriole des verges. Mystère.

Pendant le Festival de la plume, le parc organise des visites guidées ornithologiques : c’est parfait pour rehausser mon niveau de connaissances.

Je rencontre des Québécois, Dominique Mercier et Alain Lafond, qui en sont à leur première expérience ornithologique.

« Nous sommes des verts, commente Alain Lafond. Nous connaissons le geai bleu… »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Emma Burbidge anime une visite guidée lors du Festival de la plume.

Notre guide, Emma Burbidge, se montre rapidement fascinante. Elle reconnaît la moindre paruline par le chant.

« Écoutez. Zou zi, zou zi, zou zii, c’est la paruline à gorge noire, signale-t-elle. Ah, là-bas, witche-e-di, witche-e-di, c’est la paruline masquée. »

Le chant de la paruline à gorge noire 0:00 0:00 Couper le son

Le chant de la paruline masquée 0:00 0:00 Couper le son

La mignonne paruline jaune est partout. On voit la dame et son ami de cœur construire un nid.

Le chant de la paruline jaune 0:00 0:00 Couper le son

« Son chant est facile à reconnaître, fait savoir notre guide passionnée. C’est tire tire tire la bibitte. »

Notre randonnée à vitesse d’escargot se poursuit jusqu’à un attroupement d’ornithologues armés d’énormes objectifs. Ils mitraillent un spécimen identique à mon oiseau mystère.

« Une paruline orangée, énonce Emma. Il n’y a que de 12 à 20 paires qui nichent au Canada. »

Mystère éclairci. Et on comprend l’excitation des ornithologues.

Notre petite randonnée prend trois heures. Pour parcourir 2,75 kilomètres de sentier.

« Ça fait travailler les yeux et l’audition, commente Dominique Mercier. On va retenir une couple de chants, une couple d’oiseaux. »

« Tire tire tire la bibitte, on va s’en rappeler », promet Alain Lafond.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le geai bleu, un bel oiseau. Son chant n’est toutefois pas des plus mélodieux.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une délicate hirondelle bicolore

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’oriole de Baltimore a revêtu ses couleurs les plus éclatantes.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le pic à tête rouge. Enfin, un oiseau facile à identifier.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une hirondelle rustique visite les passerelles du grand marais. 1 /5









Quant à moi, je continue à me promener dans les sentiers pour ajouter des oiseaux à ma liste (le tyran huppé ! Le piranga écarlate ! La mouette de Bonaparte !) et pour faire partager à mon tour mes découvertes.

« Nous venons de voir un pic à tête rouge près de la vieille maison », dis-je fièrement à une ornithologue.

Par hasard, je tombe sur un autre couple de Québécois.

« Il y a là-bas un passerin indigo », me font-ils rapidement savoir.

Je ne peux pas résister à un passerin indigo. Je me précipite.

Je suis mordue, je crois.

