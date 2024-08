(Rivière-Éternité) Certains la décrivent comme l’une des vias ferratas les plus difficiles au Québec. Entendre cette information quelques minutes avant de nous élancer pour la première fois sur ce type de parcours à flanc de montagne a provoqué instantanément l’accélération de notre rythme cardiaque. Et nous n’étions pas au bout de nos surprises.

Située dans le secteur Baie-Éternité du parc national du Fjord-du-Saguenay, cette via ferrata entraîne les aventuriers amateurs à plus de 200 mètres de hauteur sur les parois rocheuses.

« Le parcours convient-il aux novices ? », nous inquiétons-nous. Guillaume Brouillard, guide et chef d’équipe chez Parcours Aventures, se montre rassurant. Oui, on doit être en bonne condition physique pour pratiquer cette activité, mais l’expérience est facultative. Il faut bien une première fois à tout.

Les bases

Après avoir enfilé casque et baudrier sous un soleil timide, nous nous dirigeons vers le mur-école pour nous familiariser avec les différentes prises qui nous permettront de réussir cette ascension si particulière.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Guillaume Brouillard, guide et chef d’équipe chez Parcours Aventures, sur le mur d’exercice

Alors que le ciel s’obscurcit, Guillaume Brouillard termine d’énumérer les consignes de sécurité. C’est au tour de chaque compagnon d’aventure de s’exercer.

Comme si le défi ne s’annonçait pas déjà assez grand, la pluie se met de la partie. Pas une pluie fine et rafraîchissante. Oh que non ! En moins de deux minutes, tous les membres du groupe sont complètement trempés.

Sur la paroi-école, nous craignons que nos pieds glissent sur les ancrages. À l’affût de toute question ou inquiétude, Guillaume Brouillard nous indique quelle position adopter pour avoir plus de stabilité.

Le départ

Le groupe est fin prêt à se mesurer à la Grande Dalle, parcours de 570 mètres d’une durée d’environ 4 heures. Partirons-nous malgré la pluie qui persiste ? Bien sûr, nous informe notre guide en nous entraînant vers le début du trajet.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La première portion du parcours est très verticale.

Car oui, la via ferrata est une activité qui se pratique beau temps, mauvais temps (sauf en cas d’orage), ce qui déçoit parfois certains clients, avoue Guillaume Brouillard. Les gens redoutent que la pluie complique leur montée ou que les nuages les empêchent de profiter de la vue. L’expérience est différente, mais pas moins amusante, nous assure celui dont le métier est, depuis trois ans, de guider des groupes sur les trois trajets de via ferrata du parc national du Fjord-du-Saguenay.

C’est parti ! Les uns après les autres, nous accrochons nos deux mousquetons tantôt aux prises métalliques solidement fixées dans le roc, tantôt aux câbles d’acier si poétiquement appelés « lignes de vie ».

Même si nous progressons lentement en déplaçant un mousqueton à la fois, nous prenons beaucoup de hauteur en peu de temps dans cette portion très verticale du parcours. Chaque membre du groupe peut donc évaluer s’il a le vertige et si cette sensation l’empêchera de poursuivre l’activité. Un arrêt nommé le « plateau des indécis » permet d’ailleurs aux grimpeurs de rebrousser chemin si, malgré l’écoute et les encouragements du guide, ils ne sont pas à l’aise.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La vue sur la baie Éternité

Échelle inversée et autres défis

« Je vois l’échelle inversée », lance une camarade d’expédition. À en croire les commentaires glanés ici et là, c’est « le » défi de cette via ferrata. Pourquoi dit-on qu’elle est inversée ? Car, de la façon dont elle est installée, elle oblige quiconque y monte à regarder le paysage plutôt que la paroi rocheuse.

Et quelle vue ! La baie et le fjord semblent encore plus grandioses à cette hauteur. C’est magnifique, mais, avouons-le, un peu épeurant.

Au sommet de l’échelle, nous croyons enfin pouvoir nous poser sur la terre ferme un instant. Le dernier barreau franchi, nous constatons qu’au contraire, le parcours se poursuit sur une portion plus horizontale. Nous longeons la paroi en posant les pieds sur des marches métalliques qui semblent parfois carrément flotter dans le vide. À nos yeux, le vrai défi est ici. Guillaume Brouillard est d’accord. « C’est de plus en plus tough. Ça travaille les nerfs. […] Tu es vraiment à flanc de paroi et il y a de moins en moins de prises », confie-t-il, en entrevue.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Notre photographe, sur la fameuse échelle inversée

À quelques reprises, nous nous demandons d’ailleurs où poser la main ou le pied. D’autant plus qu’en raison de la pluie, des cascades se sont créées ici et là. Heureusement, nous pouvons demander conseil à notre collègue photographe qui ouvre la marche.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le pont de singe

D’autres passages nous donnent quelques sueurs froides : un pont de singe formé simplement de deux cordes de même qu’une passerelle de 85 mètres de long. Lorsque nous l’apercevons au tournant d’un amas rocheux, nous redoutons d’y poser le pied. Cependant, une fois dessus, nos craintes se dissipent et nous pouvons admirer le paysage avant de redescendre tranquillement.

Sur le chemin du retour, un incroyable sentiment de fierté nous habite. Nous n’aurions jamais cru grimper ainsi sur une falaise au cours de notre vie. Encore moins en bravant la pluie.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La passerelle, qui mesure 85 m

« Une via ferrata, c’est comme un sentier de randonnée. Elles sont toutes différentes. Tu n’auras pas les mêmes paysages, les mêmes feelings. […] Quand tu en fais une, tu veux en essayer une autre », nous dira, en soirée, le directeur du parc national du Fjord-du-Saguenay, Jérôme Perrin-Gouron.

Nous devons lui donner raison.

Une partie des frais de ce reportage a été payée par la SEPAQ, qui n’a eu aucun droit de regard sur son contenu.

Des équipes aux aguets Le temps est parfois très changeant dans le parc national du Fjord-du-Saguenay. Afin d’assurer la sécurité des visiteurs, toutes les équipes ont un œil sur les prévisions météorologiques. C’est d’autant plus vrai depuis les tragiques évènements de l’année dernière. Le 1er juillet 2023, plus de 130 mm de pluie sont tombés en deux heures sur la région, causant des glissements de terrain qui ont fait deux victimes. « Si jamais on voit qu’il y a une alerte, on est sur le qui-vive », indique Jérôme Perrin-Gouron, directeur du parc national du Fjord-du-Saguenay. Ses équipes n’hésiteront pas, par exemple, à fermer la route le temps d’un orage. Des améliorations aux systèmes de radiocommunication ont également été apportées dans les derniers mois. Même si les dommages causés par les glissements de terrain sont encore visibles dans le parc, les visiteurs ne sont pas inquiets, affirme le directeur. Cet été, le parc a renoué avec un niveau d’affluence normal, après avoir été fermé sept semaines lors de la période estivale en 2023.

