Avec leurs connaissances des lieux, leur calme qui met les visiteurs en confiance peu importe l’activité et leurs blagues pour détendre l’atmosphère, les guides de plein air ont le pouvoir de transformer une journée en un souvenir mémorable. Portrait de trois passionnés.

Guillaume Brouillard, guide de via ferrata et chef d’équipe chez Parcours Aventures

Contrairement à lui, la majorité des gens ne se promènent pas quotidiennement sur un parcours à flanc de montagne. Guillaume Brouillard en est bien conscient. Il sait que ses clients choisissent la via ferrata pour vivre une expérience hors de l’ordinaire… et que cela vient souvent avec un peu, voire beaucoup, de nervosité. « Il faut écouter les gens, leurs besoins. […] Une personne qui pose beaucoup de questions, c’est un signe qu’elle est nerveuse. Je vais prendre le temps de répondre à toutes ses questions », explique le chef d’équipe, qui occupe ce poste au parc national du Fjord-du-Saguenay depuis trois ans.

Il est bien placé pour comprendre les craintes des gens qu’il accompagne. « La montagne, c’est un endroit de défis pour plein de personnes. Pour moi y compris. Quand j’ai commencé, j’avais peur des hauteurs, révèle-t-il. Il n’y a pas de meilleure façon de passer à travers ça que d’être tout le temps en hauteur. »

Ce qu’il préfère de son métier, c’est d’ailleurs d’aider ses clients à se dépasser. « À la fin du parcours, il y a des gens qui sont très fatigués, mais ils sont super contents », explique celui qui a étudié en tourisme d’aventure à Gaspé.

Mylène St-Cyr, guide de kayak de mer chez Saguenay Aventures

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Mylène St-Cyr, guide de kayak de mer chez Saguenay Aventures

Il y a cinq ans, Mylène St-Cyr a pris une décision qui allait complètement changer sa vie. L’avocate a quitté sa profession. « J’étais malheureuse. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas vivre une vie conventionnelle », confie-t-elle. Ce désir l’a poussée à faire des études pour devenir guide d’aventure.

Celle qui a accompagné des groupes sur des croisières aux baleines, en via ferrata et en ski hors-piste vit un premier été comme guide en kayak de mer. Qu’aime-t-elle de cette activité ? « C’est un sport de contemplation. Ça peut être physique, mais on peut aussi prendre le temps d’observer », répond-elle.

Dans le secteur Baie-Éternité, elle aime particulièrement pagayer à côté du cap Trinité. « C’est fou de réaliser à quel point on est petit face à cette paroi rocheuse. […] Quand il y a des grimpeurs dessus, c’est tellement irréel de voir combien ils sont petits. »

La qualité la plus importante pour faire ce métier ? « Je pense que c’est d’être calme et d’avoir une bonne gestion du stress. S’il y a une situation d’urgence ou que les conditions météorologiques se dégradent rapidement […], rester calme, ça dédramatise la situation et ça rend les choses plus agréables et sécuritaires. »

Cécile Hauchecorne, capitaine de zodiac chez Saguenay Aventures

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Cécile Hauchecorne, capitaine de zodiac chez Saguenay Aventures

Sur le zodiac de Cécile Hauchecorne, histoires et légendes se succèdent. « J’ai toujours trouvé ça intéressant, les légendes. […] Je trouve important qu’on se rappelle que ce territoire n’a pas commencé à vivre en 1838 quand l’homme blanc y est arrivé », raconte celle qui est capitaine-naturaliste dans le secteur depuis 2018.

Ce qu’elle aime de ce rôle ? « Le fait de pouvoir présenter ce lieu merveilleux et de susciter un peu d’émerveillement chez les gens. […] Plus les gens connaissent un milieu, plus ils auront envie d’y faire attention », croit celle qui a à cœur l’environnement.

Quand on lui demande l’arrêt qu’elle aime le plus faire lors des expéditions, elle hésite. Il y a le cap Trinité, qui procure cette impression d’être tout petit, et cet arrêt au milieu du fjord, qui permet de mieux voir son immensité… « Je ne sais pas si j’en ai un préféré, réfléchit-elle. C’est dur à dire. Chaque sortie est différente. Il n’y en a pas une qui ressemble à l’autre, ça dépend des passagers. » Lorsqu’il y a beaucoup d’enfants, les questions sont « drôles et inattendues », donne-t-elle en exemple.

« Mais mes sorties préférées, c’est quand je sens de l’émerveillement dans le regard des gens. »