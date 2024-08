Routes touristiques du Québec Cap sur la Petite Nation, entre nature et culture

À un rythme de vacances, on prend facilement une semaine pour découvrir les richesses de la route des Chemins d’eau. Pour une escapade d’un week-end, on mettra plutôt la loupe sur une portion de cette route. La région de Petite Nation, à mi-chemin entre Montréal et Ottawa, occupe amplement ce périple et célèbre cette année ses 350 ans. On y trouve des perles de patrimoine et de nature, et autant d’artisans de talent.