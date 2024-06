C’est à François Jacques, natif de l’île et dynamique propriétaire de Québec Aventures Tours, que l’on doit ces dépaysants parcours, motorisés, par-dessus le marché. Et ils tombent à pic.

Les amateurs le savent : pas facile de trouver des scooters en location à l’extérieur de Montréal. Or voilà que depuis quelques années, l’homme, aventurier dans l’âme, a flairé la bonne affaire. En rachetant le vieux Motel Île d’Orléans (qu’il a rafistolé modestement, avec les moyens du bord, voir encadré), dans le village de Saint-Laurent, il a ajouté une formule aventurière, justement, au projet : des tours guidés à vélo, à vélo électrique et en scooter. Avis aux intéressés : il a des véhicules à la pelle, casques inclus.

Non, ce ne sont pas de chics Vespa. Le nôtre, loué au début du mois, était un Scootterre Nostalgia, qui avait du vécu, certes, mais surtout le grand mérite d’être archiléger, ce qui rend la conduite d’autant plus fluide. À noter qu’il suffit d’avoir 18 ans et un permis de conduire (une expérience de conduite est recommandée, mais pas obligatoire), et le tour est joué. Sachez que plusieurs véhicules prennent en outre des passagers, dès 12 ans.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE François Jacques, propriétaire fondateur de Québec Aventure Tours

Tu as les odeurs, tu sens le vent. Non, tu n’as pas l’exercice, mais tu vois plus de choses, sans la coquille du char. François Jacques, propriétaire fondateur de Québec Aventure Tours

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La géographie de l’île se prête bien au scooter.

François Jacques, qui a pédalé au Viêtnam, au Cambodge et en Thaïlande (sans oublier les États-Unis, d’un bout à l’autre !), qui a travaillé en Colombie-Britannique comme professeur d’histoire, puis chez Coca-Cola en développement des affaires, a toujours su qu’il retournerait vivre un jour dans l’île.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Une vue unique, immense, en direction du fleuve

« Oui. Parce qu’il n’y a rien de plus beau que ça », répond-il sans hésiter, en pointant tout droit, vers cette vue unique, immense, en direction du fleuve. Au loin, sur le continent, on discerne vaguement le Château Frontenac. Impossible de ne pas sourire.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La beauté des paysages rend la découverte de l’île en scooter particulièrement plaisante.

Et ça, cette immensité ponctuée de collines, de petits commerces locaux et de maisons patrimoniales, éparpillés ici et là, se « prête » aussi drôlement bien au scooter. « Ça rejoint un peu l’expérience du vélo », fait-il valoir.