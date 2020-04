Les Chic-Chocs s’ouvrent aux néophytes

(Parc national de la Gaspésie) Les Chic-Chocs incarnent le rêve québécois de nombreux skieurs. Mais avec leurs dénivelés respectables, leur terrain non balisé et le risque non négligeable d’avalanche, elles sont aussi un monstre auquel plusieurs n’osent pas se frotter. Afin de rendre les bols de poudreuse accessibles aux habitués des pistes damées, la SEPAQ a lancé au début de l’hiver une école de montagne que nous avons testée.