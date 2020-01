Le transporteur aérien à bas prix Swoop ajoute des vols entre Hamilton et trois villes du Canada atlantique à compter de cet été, soit St. John’s, Moncton et Charlottetown.

(Calgary) Le transporteur aérien à bas prix Swoop ajoute des vols entre Hamilton et trois villes du Canada atlantique à compter de cet été.

La Presse canadienne

Cette expansion de la filiale de WestJet Airlines témoigne de la volonté de cette dernière à concurrencer la domination d’Air Canada dans les Maritimes.

Les nouveaux vols donneront en outre un coup de pouce à l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, qui a subi plusieurs pertes l’automne dernier lorsque le transporteur à très bas prix Flair Airlines a déménagé à l’aéroport Pearson de Toronto et qu’Air Canada a annulé sa liaison entre Hamilton et Montréal en raison de mauvaises ventes.

Les nouveaux itinéraires de Swoop vers St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, Moncton, au Nouveau-Brunswick et Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, seront offert entre la fin juin et la fin octobre. WestJet et son service régional WestJet Encore desservent déjà les trois villes au départ de Toronto.

L’entreprise établie à Calgary a indiqué que son 10e appareil, nouvellement livré, l’aidera à exploiter les nouveaux vols, avec des vols quotidiens vers St. John’s et plusieurs fois par semaine vers Moncton et Charlottetown.

WestJet a été achetée l’an dernier par la société de portefeuille Onex. Le transporteur continue de concurrencer Air Canada sur son terrain habituel, en ajoutant des itinéraires à bas prix ainsi que des vols transatlantiques.