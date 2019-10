Vous planifiez une petite escapade à Ottawa cet automne, pour faire une virée des musées, explorer le parc de la Gatineau ou visiter la Chambre des communes et le nouvel édifice du Sénat ? Nous vous suggérons une promenade gourmande dans la Petite Italie, de moins en moins italienne, mais tout de même très attrayante.

Ève Dumas

La Presse

Gray Jay : sans compromis

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Dominique Dufour et Devon Bionda ont ouvert Gray Jay, rue Preston, il y a quelques mois.

Plusieurs petits commerces indépendants ont récemment élu domicile rue Preston. L’artère commerciale est encore abordable et sa situation géographique, intéressante, grâce au développement de quartiers avoisinants comme le Chinatown, Hintonburg et Mechanicsville, entre autres.

La Québécoise Dominique Dufour y a ouvert le restaurant Gray Jay il y a quatre mois, avec son conjoint Devon Bionda. Le tandem a travaillé dans quelques restaurants montréalais (dont les défunts Ludger et Magdalena) avant de mettre le cap sur la capitale fédérale, en 2018, pour ouvrir Norca, chic restaurant de l’hôtel Le Germain.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le Gray Jay est situé dans une ancienne pizzeria Domino’s.

C’est dans une ancienne pizzeria Domino’s — rendue méconnaissable par de jolies rénovations — que Dominique a décidé de pratiquer sa cuisine canadienne sans compromis.

Composé de charcuteries maison, d’assiettes moyennes et grandes, d’une belle sélection de fromages et de desserts, le menu est unique et porte résolument la griffe de son autrice. En témoigne le plat de petits « berlingots » de pâte farcis aux graines de chanvre, sur des tomates du Québec et des pêches de l’Ontario, le tout arrosé d’une sauce de type « labneh ». L’os à moelle est servi avec une assiette de légumes d’automne. L’onctueuse substance surmontée de seigle croustillant est grattée sur les beaux morceaux de chou-fleur, de topinambour et de courge.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le plat de « berlingots » de pâte farcis aux graines de chanvre, sur des tomates du Québec et des pêches de l’Ontario, le tout arrosé d’une sauce de type « labneh », est un exemple de la créativité de la chef Dominique Dufour, au Gray Jay.

Si les cocktails font aussi bon usage d’ingrédients locaux, la carte des vins, elle, ne se limite pas à l’Ontario et au Québec. Certes, on y trouve quelques cuvées canadiennes, mais aussi de beaux jus français, espagnols, italiens, californiens, etc. Voilà une adresse qui agrémente un séjour à Ottawa de délicieuse façon.

Consultez le site du restaurant (en anglais) : http://www.grayjayhospitality.ca/

Farinella : comme à Rome

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Au Farinella, on ne propose que les deux spécialités des propriétaires, du café et quelques pâtisseries très typiques.

Un autre tandem attachant, composé de Cesare et Nina Agostini, a créé un superbe pôle d’attraction pour la Petite Italie en ouvrant Farinella, au printemps dernier.

La pizzeria et gelateria est située rue Rochester, à l’est de Preston. Tout l’été, les travailleurs des édifices gouvernementaux voisins, les résidants des quartiers environnants et autres amateurs de croûte garnie ont fait la file devant l’édifice noir à la grande porte de garage vitrée.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Cesare et Nina Agostini sont frère et sœur.

Pas du tout intéressée par des études universitaires, Nina est partie apprendre à faire du gelato en Italie, en 2014. Pas plus porté sur les études, son frère aîné, Cesare, l’a rejointe à Rome un an plus tard, pour parfaire ses connaissances culinaires.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le maritozzo est un petit pain sucré rempli de crème fouettée.

Il a fini par travailler à la mythique boulangerie Roscioli. C’est là qu’il a appris à faire la pizza à pâte très fine et craquante qu’il sert aujourd’hui au poids, midi et soir, à sa fidèle clientèle.

Ici, on ne propose que les deux spécialités des propriétaires, du café et quelques pâtisseries très typiques, comme le maritozzo, petit pain sucré rempli de crème fouettée. L’hiver, on sert des barres glacées plutôt que des cornets.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Farinella se targue de ramener l’Italie dans la Petite Italie !

« L’été, je prépare le gelato tous les jours, de A à Z, mais l’hiver, ça se gaspillerait », explique Nina, une obsédée de la fraîcheur.

Consultez le site du restaurant (en anglais) : https://www.farinellaeats.com/

Plant & Curio et Vincent : entre deux repas

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La boutique Plant & Curio est remplie de magnifiques plantes et d’accessoires faits main.

Les amateurs de verdure décorative voudront entrer dans la boutique Plant & Curio, où Leslie MacDonald vend de magnifiques plantes et leurs accessoires faits main. Peut-être repartirez-vous avec un petit hoya en forme de cœur ou avec un gigantesque philodendron. C’est difficile de résister.

Si vous êtes plutôt du genre à vouloir dénicher des vêtements exclusifs, la boutique Vincent vaut le détour. Mais attention, ce n’est pas pour les petits budgets ! Vous tomberez sous le charme des gros pulls I Love Mr. Mittens, mais sourcillerez à la vue de l’étiquette. Quelques trouvailles plus abordables sont néanmoins possibles.

Consultez le site de Plant & Curio (en anglais) : https://plantandcurio.com/password

Consultez le site du Vincent (en anglais) : https://www.shopvincent.ca/

Ward 14 et Corner Peach : boire et magasiner

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le Corner Peach est un café, une table du midi, une escale d’après-midi et une belle adresse pour le repas du soir.

La rue Preston compte également bon nombre de petits bars pour prendre l’apéro ou le digestif. Le mignon Ward 14 est un « consignment bar » où l’on peut magasiner la déco tout en sirotant une bière ou un whisky. The Moon Room est réputé pour ses cocktails et propose aussi quelques grignotines. À l’Eldorado Taco, les cocktails de la grande Quintana Taylor sont aussi réputés que les tacos.

Pour notre part, nous avons choisi de commencer la soirée au Corner Peach, situé dans le quartier chinois adjacent, à cinq minutes de marche du Ward 14. Cet adorable établissement de quartier est bien plus qu’un bar. Il se fréquente toute la journée. C’est un café, une table du midi, une escale d’après-midi et une belle adresse pour le repas du soir. Bières, cidres, vins et spiritueux ont en commun de provenir de producteurs artisanaux. Si on vivait à Ottawa, on y serait beaucoup trop souvent !

Consultez la page du Ward 14 (en anglais) : https://www.facebook.com/Ward14Bar/

Consultez le site du Corner Peach (en anglais) : https://cornerpeach.com/