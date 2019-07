Les villages du Prince Edward County

Ève Dumas

La Presse La Presse Suivre @EveDumas Pour rouler jusqu'à Toronto, il faut prendre l'interminable 401. Envie d'une halte originale ? Voici la dernière de nos suggestions.

Peu de régions touristiques voisines se sont développées avec autant de fulgurance que Prince Edward County depuis cinq ans. Certes, les Québécois aiment camper à Sandbanks depuis longtemps, mais le County a beaucoup plus à offrir que des plages et des vignobles. Il est parsemé de jolis villages, dont celui de Wellington, sur les rives du majestueux lac Ontario. À partir de l'autoroute 401, on roule jusqu'à Wellington en une demi-heure. Le comté princier se trouve à environ quatre heures de Montréal et un peu plus de deux heures du centre-ville de Toronto. C'est une petite sortie qui vaut largement le détour.

Agrandir L'extérieur de ce bâtiment du nouveau Drake Motor Inn est bien coloré. PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE

Avec l'arrivée, en 2014, de l'hôtel Drake Devonshire et le succès des vignobles environnants comme Hinterland, The Grange, Trail Estate, etc., on se serait attendu à ce que Wellington se développe à la vitesse grand V. Mais le patelin a pris son temps. Et ce n'est pas plus mal. Le Drake vient d'y inaugurer sa deuxième propriété, le Motor Inn, à un jet de pierre du Devonshire. La rue principale a maintenant un très invitant restaurant de cuisine mexicaine. Les petites boutiques indépendantes se multiplient. Le marché du samedi grouille de nouveaux producteurs. La Midtown Brewing Company brasse de belles affaires et sert maintenant les petits-déjeuners.

Agrandir Les chambres y sont spacieuses. Quelques-unes d'entre elles ont même un joli espace salon. PHOTO KAYLA ROCCA, FOURNIE PAR LE DRAKE MOTOR INN

Wellington, c'est petit, mais on peut mettre plusieurs heures à avancer d'un coin de rue ! Il est facile d'être retenu par le charme des lieux et des gens. Déjà, au Drake, c'est impossible de ne pas être captivé par tous les petits détails qui rendent les espaces communs et les chambres si accueillants et ludiques. La déco du Motor Inn, qui marie vieux et neuf, haut de gamme et accessible, est tout aussi excitante à découvrir que celle de toutes les autres propriétés du groupe torontois, qu'il s'agisse du Drake originel, rue Queen West, des nombreux restaurants dans la Ville Reine - Drake One Fifty, Drake Mini Bar et Drake Commissary - ou du magnifique Devonshire, avec vue inégalée sur le lac Ontario.

Ce n'est plus abordable comme autrefois de louer une chambre, un chalet ou une maison dans Prince Edward County. Aussi, en saison haute, faut-il s'attendre à payer au minimum 400 $ la nuit au Motor Inn, ce qui est déjà un peu moins cher qu'au Devonshire voisin. Un autre endroit où l'on aime bien prendre son temps à Wellington s'appelle le General PEC. Les sympathiques Nicholas et Amanda Worsley ont quitté Toronto puis ouvert ce magasin général nouveau genre en 2016. On peut y siroter un excellent café tout en magasinant un jean Levi's vintage, des bonbons à l'ancienne (et du dentifrice !), des jouets gonflables pour le lac et d'autres essentiels de la vie courante ou des vacances. Les résidants y débarquent à toute heure de la journée. On les soupçonne de surtout vouloir piquer un brin de jasette avec le gentil Nicholas.

Agrandir Le taco au poisson de La Condesa est divin. PHOTO FOURNIE PAR LA CONDESA

Oak Clothing et The Parlour Studio (une boutique de plantes tenue par la très accueillante Jessica) sont deux autres belles adresses de Wellington où l'on peut faire des trouvailles et avoir de belles conversations. Finalement, il y a La Condesa, un restaurant mexicain qui s'est installé dans un lumineux local dont la vocation a changé trois fois depuis notre première visite à Wellington, en 2014. On souhaite à la communauté de conserver ce coloré joyau tenu par la chef Samantha Valdivia. Elle fait briller la cuisine de son pays d'origine avec de succulents tacos, tostadas, quesadillas ou enchiladas, valeurs sûres s'il en est ! À faire aussi dans le coin Le village de Bloomfield est un rêve, avec ses belles maisons victoriennes et ses petits commerces sympas. Picton, plus grand mais un peu moins coquet, bouge beaucoup par les temps qui courent, avec une foule de nouveautés : galeries, cafés, mini-festivals, etc. Pour voir tout ce qu'il y a de neuf dans le County en 2019, c'est par ici... Consultez le site du Prince Edward County (en anglais) : https://www.visitpec.ca/100-new-notable-things/