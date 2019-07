Quatre expériences à ne pas manquer au Nouveau-Brunswick

Sa région, ses produits (miel, kombucha, bière) et ses talents (musiciens, cuisiniers, pourquoi pas humoristes, dans des spectacles à venir). Ainsi est née tout récemment Cielo où, en plus d'une nuitée en nature, on nous propose une foule d'expériences pour « vivre » l'Acadie : pêche à la coque, planche à pagaie (stand-up paddle ou SUP), cueillette d'huîtres.

Si vous optez pour cette dernière option, sachez que par un bienheureux hasard, l'élevage des huîtres de la famille Mallet se trouve précisément dans la baie du coin (Saint-Simon). En bateau ou sur une planche (SUP), vous apprendrez ici tout de la reproduction des huîtres, de l'éclosion (en bassin) à l'élevage (en mer), pour finir évidemment par une dégustation.

Martin Mallet, qui a repris l'entreprise de son grand-père et qui détient un doctorat en biologie évolutive, se fera un plaisir de vous les ouvrir, à titre de fier maître ostréiculteur. En matière de fraîcheur, difficile de faire mieux.

Cielo Glamping Maritime : 180 $ pour deux personnes. Séjour de deux nuits minimum. Activités en sus.

Consultez le site de Cielo Glamping Maritime : https://www.glampingcielo.com/

Autres expériences originales de camping