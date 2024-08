Notre-Dame-de-Grâce, c’est le quartier où a grandi la chanteuse et animatrice Éléonore Lagacé, et où elle est revenue s’établir il y a un an.

« C’est mon hood », s’exclame celle qui est en pleine tournée estivale et qui prépare la sortie de son premier album à l’automne. Son appartement se situe juste au-dessus de la maison familiale. Sa grand-mère et sa sœur « Flo », alias Florence K, l’ont respectivement occupé. « Ma grand-mère a habité toute notre enfance en haut. On allait chercher un œuf chez mamie ou on regardait les cartoons chez mamie », se souvient Éléonore.

Qu’aime-t-elle de Notre-Dame-de-Grâce ? « C’est un beau quartier résidentiel et familial avec plein de belles boutiques, de petits restos raffinés et tout se fait à pied », dit-elle. Pourtant, le secteur et « sa charmante rue Monkland » restent à découvrir, croit celle qui reviendra à l’animation de la deuxième saison de Luka et Léo à Télé-Québec.

Ses adresses

Melk Café

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Melk Café

Quand Éléonore n’a pas le temps de se faire à déjeuner, elle passe au Melk Café. « Ils ont un petit bol de pouding de chia au lait de coco avec un chutney de mangue qu’ils font eux-mêmes avec du granola maison. » Sa commande de prédilection ? « Un dirty chaï glacé au lait d’avoine », répond-elle avec enthousiasme. « La place est full réconfortante et le café est juste tellement délicieux. »

5612, avenue de Monkland

The Famous Cosmo’s

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un déjeuner bien gras au Famous Cosmo’s

Ici, c’est un diner format miniature, le restaurant consiste en un comptoir offrant seulement quelques places. « C’est un endroit emblématique de NDG, affirme Éléonore. Mon père a grandi dans le quartier et quand il était ado, il allait chez Cosmo’s. » Une des spécialités de l’endroit : les déjeuners bien gras – « parfaits pour un lendemain de veille », dit-elle. Et les patates valent le détour, « elles sont comme à moitié pilées et à moitié chunky et cuites à la perfection sur la plaque ». « Il y a aussi le Good Morning Burger avec œuf et bacon dedans, je l’adore. »

5843, rue Sherbrooke Ouest

Zone Maison

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Zone Maison

C’est chez Zone Maison, avenue de Monkland, qu’Éléonore se dirige quand elle a envie d’ajouter un élément de décoration à son appart. « C’est toujours le fun de s’éterniser et d’aller regarder les beaux petits produits et les belles décos. » Elle zieute particulièrement les bougies qui garnissent les étalages de la boutique.

5683, avenue de Monkland

Le Maître Boucher

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Maître Boucher

« Ils ont de la bavette à la moutarde ou encore des crevettes asiatiques à l’huile de sésame et gingembre qui sont tellement bonnes, explique la foodie. Je prends aussi de beaux produits fins. » Éléonore a vu l’épicerie fine, qui propose aussi de nombreux plats préparés, évoluer au fil des ans. « Quand j’étais petite, j’y allais avec ma mère et il fallait descendre dans un petit sous-sol où les allées étaient très étroites. »

5719, avenue de Monkland

Parc Notre-Dame-de-Grâce

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le parc Notre-Dame-de-Grâce

« J’ai passé beaucoup de temps là », explique Éléonore, qui appelle l’endroit le parc Girouard. « J’ai été à Villa Maria au secondaire et souvent après l’école, on allait chiller au parc, dit-elle. C’est un lieu de réunion pour les jeunes de NDG. » Elle s’y rend maintenant pour lire, mais surtout pour promener son chien. « On va souvent au parc à chiens avec Rita, c’est ma petite cocker spaniel de trois ans et demi. »

3500, avenue Girouard

Hwang Kum

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Hwang Kum

« C’est mon resto coréen préféré à Montréal. La crêpe aux fruits de mer, c’est un must, dit-elle. Elle est tellement fluffy et croustillante, il y a une bonne pelletée de fruits de mer dedans et ils ont une sauce secrète que tu mets sur le dessus. » Les viandes servies sur des plaques chauffantes et les accompagnements offerts avec les repas, « le kimchi qu’ils font eux-mêmes, les concombres, les fèves germées, les patates », l’enchantent. « Il y a énormément d’attente parce que c’est juste trop délicieux, mais ça en vaut la peine. »

5908, rue Sherbrooke Ouest