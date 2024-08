Aujourd’hui est donné le départ du Grand Tour de Vélo Québec, avec son cortège éclectique de plus de 1000 cyclistes, qui sillonneront cette année les routes de l’Outaouais jusqu’au 8 août. Cette grande communion mêlant découverte, convivialité et ouverture souffle ses 30 bougies, ayant entraîné dans son sillage toutes sortes d’amateurs, des plus timides aux plus affamés. Entretien avec Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec, qui nous explique comment cet évènement s’est parfaitement mis en selle dans le paysage québécois.

La Presse : Pouvez-vous nous parler de la fondation du premier Grand Tour ?

Jean-François Rheault : En 1985, le Tour de l’île a été créé à Montréal, et Vélo Québec souhaitait fonder un évènement qui ferait voyager des cyclistes, au-delà des tours en ville, pour leur donner confiance en leurs moyens et leur faire découvrir le territoire du Québec. Le premier Grand Tour a ainsi été organisé en 1994, sur 8 jours et 700 km, avec plus de 1100 participants, allant de Montréal à Joliette, puis à Québec, en redescendant par Victoriaville pour revenir à Montréal y inaugurer la Maison des cyclistes. À cette époque, les vélos n’étaient pas aussi technologiques, beaucoup ont fait 100-130 km par jour avec des 10 vitesses ou même en jeans !

Une tradition trentenaire PHOTO D’ARCHIVES FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC Une photo de la toute première édition, en 1994

PHOTO D’ARCHIVES FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC À l’époque, le camping était la seule option d’hébergement.

PHOTO D’ARCHIVES FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC L’évènement est propice aux rencontres.

PHOTO D’ARCHIVES FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC Le premier Grand Tour a fait étape à Joliette, Québec et Victoriaville, entre autres.

PHOTO FRANÇOIS POIRIER, FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC Par la suite, l’évènement s’est encore plus élargi, des enfants embarquant dans l’aventure.

PHOTO FRANÇOIS POIRIER, FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC Plus de 15 régions ont été traversées au fil des années.

PHOTO FRANÇOIS POIRIER, FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC La convivialité fait partie de l’esprit du Grand Tour. 1 /7













Quel est l’esprit de l’évènement ?

C’est une célébration de la culture du vélo ouverte au public et axée sur la découverte, puisque le Grand Tour a traversé 15 régions au fil des années. Mais c’est aussi le dépassement de soi. On est en plein dans les Jeux olympiques en ce moment, où les athlètes vont courir, nager, etc., le plus vite au monde. Dans notre évènement, on dépasse nos propres limites, que ce soit 20 km par jour, 50, 100 ou 300. Ça peut être dans la distance comme dans les dénivelés, mais aussi par rapport à la météo, qui varie beaucoup. Le tout est porté par l’enthousiasme des participants et des bénévoles. On y trouve aussi deux autres facteurs : ça reste une grande fête, d’une part, et on savoure le plaisir d’être ensemble, d’autre part. Beaucoup d’amis s’y retrouvent chaque année, et plusieurs histoires d’amour ont même débuté au Grand Tour !

À qui s’adresse le Grand Tour ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec

À tout le monde qui fait du vélo, parce qu’aujourd’hui, on a beaucoup de diversité dans les parcours. Quelqu’un qui n’a jamais voyagé en vélo va se retrouver dans un environnement encadré, sécuritaire où on s’occupe de tout, mais un cycliste capable de rouler des centaines de kilomètres y trouvera aussi son compte. Il n’y a pas de limite d’âge, et je dirais que la moyenne est plutôt élevée, car plusieurs participants reviennent fidèlement chaque année ; on y trouve donc beaucoup de sexagénaires et des septuagénaires, voire des personnes plus âgées, en forme exceptionnelle. Et on a toujours quelques enfants qui vont rouler avec leurs parents.

Qu’entrevoyez-vous pour le Grand Tour dans les 30 prochaines années ?

L’avenir passe par la diversification, à plusieurs égards, comme celle des parcours et des dénivelés. Dans la première édition, le standard était de 100 à 135 km par jour. Aujourd’hui, la distance minimum quotidienne est de 60 km, ce qui permet une meilleure accessibilité, tandis que celui qui veut rouler 135 km peut toujours le faire. Ensuite, le type de vélo pratiqué par les Québécois est en évolution et se diversifie. Il y a certes le vélo de route, mais des segments sur piste cyclable sont de plus en plus demandés. On intègre aussi des segments sur chemin de gravier, très en vogue. Les vélos à assistance électrique sont de plus en plus populaires, on prévoit donc les recharges et l’encadrement mécanique. Enfin, on varie les expériences connexes, comme des conférences spécialisées ou grand public – nous avons par exemple un atelier sur la cueillette de champignons – ainsi que les types d’hébergement : les participants peuvent camper, louer une tente, rester en hôtel. Cette année, on développe le prêt-à-camper et on propose une option van. Bref, on veut bonifier les expériences pour que l’évènement plaise au plus grand nombre et reste pertinent face à la réalité changeante.

Y aura-t-il des activités particulières pour souligner ce trentenaire ?

Michel Labrecque, ancien PDG de Vélo Québec, viendra se livrer sur la création du Grand Tour. On aura aussi Jonathan B. Roy qui donnera une conférence sur le voyage en vélo, toujours dans l’esprit de découverte. Ann-Rika Martin, qui a gagné l’émission Les chefs !, s’occupera des lunchs, dans le cadre d’une logistique de restauration impressionnante : près de 18 000 repas seront cuisinés. Pour nos équipes et les traiteurs, c’est aussi un évènement sportif !