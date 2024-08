La région séduit par ses paysages à couper le souffle. Elle provoque l’envoûtement par la diversité de ses artisans et la richesse de leurs produits. Dans un périple entre mer et monts, qui nous en met plein les papilles, voici quelques haltes obligées. Cap sur la route des saveurs, au cœur de Charlevoix !

Cidrerie Port-au-Persil : l’alcool qui fait danser

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La cidrerie vue de la rive

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Dans le local de production, les pommes sont pressées et les liquides, mis à fermenter avec leurs aromates par la maître-brasseur Lyne Mitchell.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les trois cidres et apéritifs produits sur place 1 /3





Il y a 15 ans, après avoir hérité d’un site spectaculaire sur les rives du fleuve, Laurence Savard et Benoit Carré se sont demandé quoi faire de tous ses vieux pommiers fleurissant sur leur terre. Une cidrerie avait du sens !

Sur fond de marées et de chants de goélands, la cidrerie produit trois alcools : un cidre fort brut et deux apéritifs aux arômes étonnants de lilas et de roses, dont les fleurs proviennent du jardin. « Les gens ont souvent un faible pour le cidre de rose qui est un préféré pour les mariages, mais à 16,5 % d’alcool, si tu bois la bouteille, tu danses ! », prévient Laurence en y ajoutant un clin d’œil malicieux.

Quand il lui arrive d’avoir l’idée d’élargir sa gamme de produits, elle met la pédale douce, dit-elle. « Je me calme le pompon. On n’a qu’une vie et le temps passe vite. » Aussi bien danser !

525, chemin Port-au-Persil, Port-au-Persil

Consultez la page d’information sur la Cidrerie Port-au-Persil

Truffe Charlevoix : des perles en terre d’ici

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La boutique de Truffe Charlevoix

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Truffe Charlevoix transforme sur place différents produits aromatisés à la truffe noire ou blanche. 1 /2



Ce matin-là, dans la boutique de Truffe Charlevoix, des effluves capiteux attestent de la confection d’un caramel à la truffe encore chaud. Aussi savoureuse qu’étonnante, la tartinade se révèle irrésistible sur du maïs soufflé, mais on salive à l’idée d’en napper un brie, une glace et même un foie gras.

Située à Sainte Agnès, entre deux monts de l’arrière-pays, la truffière bénéficie d’un microclimat à l’abri des grands vents et d’un sol propice à la culture des noisetiers. Et qui dit noisetiers en santé dit possibilité de truffes, les deux évoluant en symbiose.

Il y a six ans, la petite entreprise charlevoisienne démarrait ses activités avec la plantation d’arbres inoculés de spores de truffes borchii, des Appalaches et de Bourgogne. Puisqu’il faut compter entre sept et dix ans pour que commencent à apparaître quelques pépites, Truffe Charlevoix utilise des truffes d’ailleurs qu’elle combine à des ingrédients d’ici, en attendant plus d’abondance. On trouve en boutique des aromates, huiles, sauces, tartinades, champignons sauvages aromatisés à la truffe noire ou blanche.

41, route du Rang Saint-Jean-Baptiste, La Malbaie

Consultez le site de Truffe Charlevoix

Safran Nordique : quand un bulbe vous passe par la tête

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Safran Nordique apprête son safran de multiples façons, notamment en sirop servi ici en dessert avec des fruits et du yogourt.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les propriétaires de Safran Nordique, Ronald Lepage et Geneviève Tremblay, dans leur vignoble 1 /2



Certains attendent leur retraite pour enfin se poser. Comme il n’est pas doué pour le surplace, Ronald Lepage a plutôt démarré sa seconde carrière.

En 2015, il réalisait un vieux rêve agricole en faisant l’acquisition d’une terre à Clermont sur laquelle faire pousser… « des choses inusitées de préférence ! » C’est ainsi que sa forêt, transformée en grands jardins, est devenue la terre d’accueil de 2000 bulbes de Crocus sativus qui ont survécu à l’hiver de Charlevoix. L’année suivante, 15 000 autres s’y ajoutaient.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les précieux pistils de crocus, récoltés à la main, un à un.

En octobre, ses champs se couvrent de ces magnifiques fleurs mauves qu’il cueille à la main pour en récolter les pistils. En découle une gamme de produits concoctés et vendus sur place : confitures, gelées, sirops, vinaigres et confiseries au safran, auxquels s’ajoutent des savons et cosmétiques au crocus.

Quand on lui fait remarquer que tout semble avoir coulé de source et être facile, il prend une gorgée de sa fameuse limonade au safran et réplique : « Je dis souvent qu’un bulbe m’est passé par la tête, mais moi, m’asseoir sur mon divan et prendre ma marche, c’est pas mon style ! »

L’ambition de Ronald Lepage est loin d’être assouvie. Il songe à créer son économusée du safran et pourrait bien devenir vigneron. D’ailleurs, 1100 vignes garnissent maintenant ses coteaux. L’homme consommera son rêve agricole jusqu’à la lie !

Visites guidées et dégustations offertes sur réservation.

35, rue Larouche, Clermont

Consultez le site de Safran Nordique

Les Belles Récoltes : veiller au grain

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Stéphane Dufour et Brigitte Lavoie, propriétaires de l’entreprise Les Belles Récoltes

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La petite entreprise produit différents mélanges granolas.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Vue aérienne des champs et de l’usine de transformation des Belles Récoltes 1 /3





Que les visiteurs soient avertis, quand Les Belles Récoltes produisent leurs fameux mélanges granolas, c’est-à-dire quelques fois par semaine, il est difficile, voire impossible, de résister à la tentation de repartir avec quelques sacs. Sur place, dans son paysage verdoyant auquel s’arriment des bleus de ciel et de monts, la famille Lavoie-Dufour cultive, récolte, émonde, trie et rôtit les grains de culture biologique tirés de ses propres terres. Elle assure ainsi la qualité de son produit – mueslis, granolas, riz, lin et flocons d’avoine – des champs à l’ensachage.

95, chemin des Loisirs, La Malbaie

Consultez le site des Belles Récoltes de Charlevoix

La Ferme Basque de Charlevoix : gardienne des traditions

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Arrivés à la ferme à quelques jours, les canards y séjourneront trois mois, le temps d’atteindre leur maturité et d’être conduits à l’abattoir de l’île d’Orléans.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La copropriétaire de La Ferme Basque, Vicky Boily

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Avant la période de gavage, les canards se nourrissent d’eux-mêmes en plein air, durant la belle saison.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE L’entreprise transforme sa viande en divers produits gourmands.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La boutique de La Ferme Basque 1 /5









Portée pendant 22 ans par les anciens propriétaires basques, la ferme de Saint-Urbain est maintenant gérée par Vicky Boily et Philippe Dorval, qui ont quitté le Saguenay avec leurs quatre enfants en 2022 pour poursuivre ce projet. La relève n’a pas changé une formule déjà gagnante : les canards à foie gras y sont élevés et gavés de manière artisanale – à la main avec du maïs en grains entiers – en priorisant le respect de l’animal, l’authenticité des traditions basques et la qualité du produit.

« C’est une belle aventure familiale ! Il faut parfois se déraciner pour mieux s’enraciner ailleurs et fleurir », philosophe l’entrepreneure agricole qui modernise graduellement les infrastructures de la ferme, en souhaitant en garder les dimensions modestes et la proximité avec les clients. « Notre but, dit-elle, n’est pas de réinventer la roue, mais d’avoir des canards en santé et de beaux résultats. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE On flânera avec plaisir sur le site.

Les recettes originales sont toujours mitonnées sur place, dans les cuisines situées au sous-sol de la grande maison familiale dont une section accueille aussi la boutique. On y trouve une déclinaison de produits fins : poitrines et magrets de canard, charcuteries, foie gras, cassoulet et autres délices maison.

« On n’a rien à cacher, signale la fermière. Ici, les gens sont invités à poser toutes leurs questions. » De mai à octobre, les canards sont élevés en plein air. On pourra les apercevoir sur le terrain et saluer au passage les autres animaux de la ferme.

813, rue Saint-Édouard, Saint-Urbain

Consultez le site de La Ferme Basque

Oui Oui buvette forestière : se délecter en forêt

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Moment de détente et bonne bouffe assurés chez Oui Oui buvette

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Sans prétention, la buvette nous accueille dans ses locaux sympathiques avec vue sur les montagnes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Arthur Legendre, cuisinier et hôte chez Oui Oui

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La focaccia maison est l’une des spécialités de la buvette, qui l’apprête en versions salées et sucrées. 1 /4







Située sur le site de Territoire Charlevoix, dans le décor dentelé de La Malbaie, Oui Oui est une sympathique buvette forestière où l’on ne manquera pas de se poser pour prendre une bouchée, un verre ou un café.

Les sandwichs déjeuners, préparés avec des focaccias maison, sont à se damner ; la brioche à la cannelle l’est tout autant. On repartira la panse heureuse avec une réserve de ce qui pourrait bien être notre meilleur biscuit à vie (oui, oui !) : moelleux et savoureux, avec un cœur onctueux. La recette, qu’on nous dit top secrète, ne serait connue que de sa créatrice, Johanne Lacombe, qui enseigne la pâtisserie à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et qui est la mère d’une des propriétaires. On voudra bien élucider ce mystère.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les copieuses options gourmandes de Oui Oui.

Ouverte l’an dernier, la buvette était nommée aux Lauriers de la gastronomie le printemps dernier pour le Prix du tourisme gourmand. Aussi traiteur, elle participe à plusieurs évènements cet été.

170, rang Sainte-Philomène, La Malbaie

Consultez le site de Oui Oui

Une partie des frais de ce reportage a été payée par Tourisme Charlevoix, qui n'a eu aucun droit de regard sur son contenu.