Cet été, la région de Québec sera la destination la plus visitée en province par les Québécois, selon un sondage de CAA-Québec. Votre famille fait partie de ces vacanciers ? Et si vous en profitiez pour découvrir, à une vingtaine de minutes au sud de la Vieille Capitale, la Route de la Beauce, trajet touristique qui parcourt la vallée de la rivière Chaudière et ses paysages bucoliques ? Suggestions d’activités pour une escapade familiale d’une journée – ou plus – chez les Beaucerons.

Voyage autour du monde

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La nouvelle attraction du Woodooliparc : un Boeing 737…

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE … et un décor évoquant la plage. 1 /2



Le Woodooliparc n’est pas seulement un drôle de nom à prononcer, c’est surtout un parc thématique très amusant à visiter. Pendant l’été, 135 gigantesques dinosaures impressionnent petits et grands. Tyrannosaures, brachiosaures et ptérodactyles s’animent dans une forêt qui semble tout droit tirée du Monde jurassique. À cela s’ajoute cette année une toute nouvelle expérience. Dans une ambiance estivale, les passagers du vol d’AirWoodooli sont priés de prendre place dans un vrai Boeing 737. À l’intérieur, 24 sièges munis de casques de réalité virtuelle attendent les voyageurs. C’est un décollage vers non pas une, mais bien dix destinations dans le monde. Grâce aux mouvements des sièges, on a réellement l’impression de prendre de l’altitude à proximité des pyramides d’Égypte ou de plonger pour voir de plus près la statue de la Liberté, à New York. L’expérience, qui s’apparente à un manège, dure un peu plus de cinq minutes et s’adresse à un public de 6 ans et plus. Après l’atterrissage, les vacanciers peuvent profiter, les pieds dans le sable, des installations autour de l’avion, qui comprennent une cantine mexicaine, un bar avec des cocktails signatures, des barques transformées en lieux de détente, des jeux de table en format géant et bien plus.

295, rue Drouin, Scott

Pizza des champs

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les pizzas de la Bleuetière Marland sont excellentes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les bleuets font partie des petits fruits proposés en cueillette.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Une terrasse sur le toit attend les gourmands.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La petite ferme et ses pensionnaires amusent les enfants. 1 /4







À une dizaine de minutes du Woodooliparc, en s’éloignant un peu de la Route de la Beauce, on s’arrête à la Bleuetière Marland pour faire le plein de délicieux petits fruits. Si, au début de l’été, il est possible d’y cueillir des fraises et des camerises, c’est maintenant au tour des bleuets d’être récoltés. L’élément qui démarque l’entreprise familiale des autres fermes similaires est cependant sa fameuse pizza d’inspiration napolitaine. Le menu comprend une douzaine de choix mettant de l’avant des produits de la région que l’équipe modifie au fil des récoltes. Pour étancher la soif, on vous suggère la limonade aux bleuets et au basilic, pour laquelle on a eu un gros coup de cœur. Avec sa terrasse sur le toit, sa mini-fermette, son aire de jeux pour enfants et son bar laitier, l’endroit est idéal pour passer un beau moment en famille.

2230, route Saint-Louis, Sainte-Marie

À vos bâtons

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le minigolf La mine d’or

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le minigolf La mine d’or 1 /2



À Beauceville, on quitte la Route de la Beauce le temps d’une activité qui a toujours la cote auprès des enfants : le minigolf. Inauguré il y a quelques semaines sur le terrain du Club de golf de Beauceville, le parcours familial de 18 trous La mine d’or plonge les joueurs dans une ambiance western. Pourquoi ce thème ? Il s’agit d’un clin d’œil à la ruée vers l’or qu’a connue la région au début du XXe siècle, principalement à Saint-Simon-les-Mines, municipalité voisine. Sur le site, on trouve également l’hôtel La Cache du golf, hébergement qui plaît aux familles notamment grâce à sa grande piscine extérieure chauffée.

721, route du Golf, Beauceville

D’une rive à l’autre

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Un pont à une seule voie à Saint-Joseph-de-Beauce

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le pont couvert de Notre-Dame-des-Pins 1 /2



La Route de la Beauce longe la rivière Chaudière, tantôt sur sa rive ouest, tantôt sur sa rive est. Pour traverser le cours d’eau, on emprunte de charmants ponts, dont certains n’ont qu’une voie – soyez averti ! On fait une halte à Notre-Dame-des-Pins pour explorer à pied le pont couvert Perreault. Mesurant plus de 150 mètres, il s’agit du plus long pont du genre au Québec. Si l’histoire de cette structure construite en 1929 n’intéresse pas vos enfants, ils pourront toujours s’amuser sur la tyrolienne érigée à proximité pour illustrer l’aspect indestructible de ce « miracle beauceron ».

3030, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins

En randonnée

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le parc des Sept-Chutes, à Saint-Georges

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le sentier mène jusqu’à une passerelle suspendue.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Si les enfants ont encore de l’énergie, des modules de jeux les attendent. 1 /3





Pour dépenser son énergie, on se rend au parc des Sept-Chutes, à Saint-Georges. On a accès gratuitement à quelques sentiers de randonnée, dont celui des Gorges de la rivière Pozer qui mène à une passerelle suspendue à plus de 25 mètres de haut. Cette boucle de 2,6 kilomètres offre plusieurs magnifiques points de vue sur les chutes. Près du stationnement, balançoires et glissades attendent les enfants. De 10 h à 17 h, on y prête même différents jeux : pétanque, spikeball, quilles finlandaises… On y apporte un lunch et on s’installe à l’une des nombreuses tables de pique-nique.

Stationnement situé à l’extrémité du chemin du Parc, à Saint-Georges

Musée à ciel ouvert

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Quelques-unes des œuvres de l’île Pozer

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Quelques-unes des œuvres de l’île Pozer

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Quelques-unes des œuvres de l’île Pozer 1 /3





Dans les 10 dernières années, Saint-Georges s’est tranquillement transformé en musée à ciel ouvert grâce à Beauce Art : l’internationale de la sculpture, dont le 10e et dernier évènement s’est tenu en juin. De ce rassemblement annuel de sculpteurs d’ici et d’ailleurs sont nées une centaine de sculptures que les passants peuvent admirer en différents lieux, notamment le long de la rivière Chaudière et sur l’île Pozer. Pour s’amuser, les enfants sont invités à repérer 10 objets cachés à travers les sculptures. La carte du rallye est offerte sur le site web de Beauce Art.

Parc de l’Île-Pozer, 522, avenue de la Chaudière, Saint-Georges

Ce qu’on ne refera pas… On a visité en famille tous ces lieux en un seul jour. On ne recondensera pas autant d’activités en 12 heures. On a constaté qu’une journée en Beauce, ce n’est pas assez. Ce qu’on fera la prochaine fois… La Véloroute de la rivière Chaudière s’étend sur 146 km le long du cours d’eau. On l’a croisée à quelques reprises lors du trajet et elle semble magnifique. La prochaine fois, on visitera la Beauce à vélo.