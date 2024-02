Pas moins de trois salons du vélo se tiendront en février et en mars au Québec.

Celui de Montréal, du 16 au 18 février, au Palais des congrès, accueillera plus de 150 exposants et des pistes d’essai pour pouvoir tâter du nouveau matériel. Des conférences auront également lieu, notamment en compagnie de Geneviève Jeanson et d’Antoine Duchesne.

Du côté de Gatineau et d’Ottawa, le salon du vélo local se remet en selle après quatre ans d’interruption, du 1er au 3 mars au Palais des congrès de Gatineau, où des activités et des conférences seront également au menu.

Enfin, la ville de Québec inaugurera son tout premier salon du genre, du 15 au 17 mars, au Centre de foires d’ExpoCité, qui réunira une centaine d’exposants.

Les conférences pour ces deux derniers évènements n’ont pas encore été annoncées.

