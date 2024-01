La Presse vous fait découvrir les particularités et attraits de la province de la Nouvelle-Écosse.

La quantité de déchets par habitant y est la plus faible au Canada. Le recyclage, parmi les plus efficaces, notamment grâce à un système de consigne qui ratisse large. Alors que le Québec se demande comment améliorer ses performances en la matière, La Presse est allée constater ce qui fait de la Nouvelle-Écosse la province championne du recyclage au pays.

Les phares continuent de veiller

La Nouvelle-Écosse fait figure de géant en matière d’histoire maritime. Cette petite province compte plus de phares que toutes ses homologues canadiennes, soit plus de 150, disséminés tout le long de la côte de l’océan Atlantique. Celui de Peggy’s Cove, avec son paysage de carte postale, est certainement le plus connu.

PHOTO ANDREW VAUGHAN, LA PRESSE CANADIENNE Le plus célèbre des phares de la Nouvelle-Écosse : celui de Peggy’s Cove.

En voici cinq autres à inscrire sur la liste de son prochain voyage en Nouvelle-Écosse.

Vers la mer, en passant par les vignes

Ça devait être un arrêt de deux jours, en route vers la « vraie » destination du voyage, la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse. Un arrêt pour les parents, amateurs de bouffe et de vin, requérant une petite dose de patience pour les enfants. Mais finalement, tout le monde a adoré. Aperçu d’une destination, Wolfville, qui nous prend par les sentiments.

La production viticole, le trésor caché de la province

À l’extrémité est du Canada, la Nouvelle-Écosse abrite un joyau méconnu. Bien qu’ils ne soient pas réputés comme ceux de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique, les vins de la vallée d’Annapolis sont d’une qualité étonnante. Une nouvelle génération d’œnologues et de vignerons s’active à faire de la province un chef-lieu de la production viticole canadienne.

48 heures dans la vallée d’Annapolis

La vallée d’Annapolis paraît beaucoup plus loin sur une carte qu’elle ne l’est vraiment. Plusieurs compagnies aériennes offrent la liaison entre Montréal et Halifax en moins de 2 heures et souvent pour moins de 400 $. On se trouve alors à quelques pas d’une région viticole en pleine effervescence où les vins et les paysages sont étonnants.

Petit guide pour aller voir les chevaux sauvages de l’île de Sable

PHOTO MARIE TISON, LA PRESSE

Loin au large de la Nouvelle-Écosse, l’île de Sable est un long ruban sablonneux où résident 5 humains et 550 chevaux sauvages. En raison du brouillard et des tempêtes fréquentes, l’endroit – récemment devenu parc national – n’est pas facile à visiter. Une croisière permet désormais de réaliser ce rêve.

Bons plans à Halifax : activités et paysages

Avec ses jardins traditionnels et sa citadelle, une bibliothèque à l’architecture résolument contemporaine et de multiples édifices en construction, Halifax est un séduisant carrefour de différentes époques. Quelques heures suffisent pour tomber sous le charme et vouloir prolonger son séjour, voire faire de la capitale néo-écossaise sa ville d’adoption.

48 heures à Halifax

Des milles Aéroplan en trop ? À moins d’une heure et demie de vol de Montréal, Halifax permet de décrocher le temps d’un week-end en se remplissant les poumons d’air marin. Facile à découvrir à pied et à vélo, la grande ville regorge de sites historiques… et d’habitants toujours prêts à vous piquer une jasette.

Une bière au homard concoctée en Nouvelle-Écosse

Une microbrasserie de la Nouvelle-Écosse a décidé de fusionner deux produits locaux très populaires dans les Maritimes : la bière et le homard.

Le courrier du globe-trotter : virée dans les Maritimes

Consultez un exemple de voyage possible pour trois semaines dans les provinces maritimes.