Au cœur de l’éclipse du 8 avril 2024

Une éclipse solaire totale est un phénomène astronomique rare. La prochaine aura lieu le 8 avril 2024 et le Québec sera aux premières loges : plusieurs régions verront le soleil disparaître, le ciel s’obscurcir et les étoiles apparaître au beau milieu de l’après-midi, un spectacle absolument étonnant. On organise déjà des activités pour observer l’évènement en toute sécurité.