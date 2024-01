Plombées par un mois de décembre parmi les moins neigeux de l’histoire, les stations de ski alpin du Québec ont connu une période des Fêtes difficile, certaines stations accueillant la moitié moins d’amateurs de glisse comparativement à la même période l’an dernier.

Selon un bilan préliminaire de l’Association des stations de ski du Québec, l’achalandage enregistré au cours du long congé des Fêtes devrait représenter à terme 12 % de l’affluence annuelle. En temps normal, cette période clé compte pour 15 à 20 % de l’achalandage global saisonnier.

Néanmoins, le temps froid des derniers jours de décembre a permis de redémarrer à fond les systèmes d’enneigement artificiel, ce qui a permis d’augmenter le domaine skiable et d’assurer une bonne couverture neigeuse dans bon nombre de stations.

Avec la neige naturelle qui est enfin tombée au début de janvier sur le sud du Québec, on peut s’attendre à davantage d’affluence aux télésièges en janvier et février, deux mois qui représentent, bon an, mal an, 40 % de l’achalandage global des stations de ski du Québec.