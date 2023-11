Le Mont-Sainte-Anne n’a pas la cote. On lui préfère des stations moins dispendieuses comme le Centre de ski Le Relais, Owls Head et Val-Saint-Côme.

Surprise ! Ce ne sont pas les stations de ski les plus dispendieuses qui garantissent la meilleure expérience.

En fait, deux des trois stations les plus appréciées des lecteurs de la revue Protégez-vous offrent des billets quotidiens à 60 $ et moins. Ainsi, il ne faut débourser que 57 $ pour skier au Centre de ski Le Relais, dans la région de Québec, la station qui trône au sommet du sondage réalisé par la revue. Owls Head suit, avec un billet quotidien à 89 $. Val Saint-Côme, dans Lanaudière, prend la troisième place, avec un billet à 60 $.

Protégez-vous a utilisé un grand nombre de critères pour établir son palmarès, comme le prix, le nombre de pistes et leur état, le nombre de remontées mécaniques et leur état, le temps d’attente, la courtoisie du personnel et l’offre alimentaire.

Tremblant, le Massif de Charlevoix et le Mont-Sainte-Anne récoltent de très mauvaises notes en raison du prix du billet quotidien (135 $, 149 $ et 126 $ respectivement). Le Mont-Sainte-Anne fait également très mauvaise figure au chapitre de la sécurité et de l’état des remontées mécaniques. Selon un des répondants, « le lien de confiance à l’égard de la télécabine, des autres remontées et de l’équipe de direction est rompu ». La station Mont-Sainte-Anne se retrouve ainsi tout au bas du classement.

Dans son numéro de décembre, la revue Protégez-vous offre également des conseils pour skier à moindre coût. Il existe des programmes pour diminuer sa facture, il s’agit de les dénicher.