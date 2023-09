(Pointe-des-Cascades) Les enfants sont retournés en classe, les journées raccourcissent et l’automne est à nos portes. Une fois de plus, l’été semble avoir filé à la vitesse de l’éclair. Et si on tentait de le prolonger un peu ? Direction Village des écluses.

On vient à peine de fermer la portière de la voiture qu’une agréable brise marine chatouille nos narines. N’est-ce pas le genre d’effluve qui chasse automatiquement les soucis du quotidien ?

À quelques pas du stationnement, on découvre une grande terrasse où des groupes d’amis sont installés devant une bière ou un café. Sous les arbres, des hamacs attendent les visiteurs en quête de détente, alors qu’à la plage, quelques baigneurs profitent de la fraîcheur du lac Saint-Louis en cette chaude journée de septembre.

« C’est un spot incroyable », lance Antoine Julien, l’un des cinq cofondateurs du Village des écluses. Et on ne peut que lui donner raison.

Traversé par le canal de Soulanges, le centre de villégiature est érigé sur un domaine de 10 hectares situé à la jonction du lac Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent. On n’est qu’à 45 minutes du centre-ville de Montréal, et pourtant, on a l’impression d’être bien loin de la métropole.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des visiteurs profitent de la plage.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’ancien Théâtre des Cascades

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des prêts-à-camper sont installés sur la berge.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Traversé par le canal de Soulanges, le centre de villégiature est situé à la jonction du lac Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent. 1 /4







Site historique

Le Village des écluses existe depuis deux ans, mais l’endroit est gorgé d’histoire. Au début du XXe siècle, les bâtiments industriels qu’on y trouve ont servi à la construction des écluses. Devenu le Théâtre des Cascades en 1986, l’endroit a vu défiler une multitude d’artistes chaque été pendant plus de 30 ans jusqu’à sa fermeture, en 2019.

Idéateur de différents projets urbains très appréciés par les Montréalais, dont les Jardins Gamelin et le Village au Pied-du-Courant, Jérôme Glad a été pressenti pour donner une nouvelle vie au lieu délaissé. Sur le coup, il a refusé. « Je me suis dit que c’était trop gros pour moi. J’avais fait des espaces publics extérieurs, mais je n’avais pas revitalisé un domaine », raconte-t-il.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Antoine Julien et Jérôme Glad, deux des cinq cofondateurs du Village des écluses

Or, il est revenu sur sa décision après avoir visité le lieu et constaté son énorme potentiel. Avec les quatre autres membres de l’organisme à but non lucratif Rendez-vous, il a élaboré un projet qui mise sur la culture, la nourriture, le plein air et, surtout, l’esprit de communauté.

Recette améliorée

Pour ce faire, le groupe s’est inspiré du fameux Village au Pied-du-Courant qui égaye les étés de nombreux citadins dans le secteur du pont Jacques-Cartier depuis près d’une décennie.

Ce qui a marché avec le Pied-du-Courant, c’est qu’il y a plein d’éléments que les gens aiment dans un même lieu : l’endroit où les enfants peuvent jouer, le bar où les parents peuvent se détendre, l’offre de bouffe de rue, de concerts gratuits. Mélange tout ça ensemble et tu obtiens un lieu qui est vraiment génial. Jérôme Glad, un des cinq cofondateurs du Village des écluses

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le Village au Pied-du-Courant, en 2017

Cette formule gagnante a été reproduite au Village des écluses. Près de la terrasse du bar où l’on sert des produits de la microbrasserie de Rigaud Le Castor se trouve un module de jeux. Non loin de là, dans une petite cabane colorée, l’équipe de la cantine Patate et Persil, renommée dans la région, comble les fringales. Les week-ends, des prestations de DJ et des concerts sont proposés. Les vendredis et samedis, une fois la nuit tombée, les visiteurs peuvent également contempler une œuvre son et lumière à la pointe du phare.

« Dans l’offre, on essaye de penser à tout le monde », dit Antoine Julien, en précisant qu’une partie de cette offre est gratuite.

À cette recette éprouvée, l’équipe a ajouté un ingrédient de taille : le plein air. Non seulement il est possible de faire de la randonnée pédestre et du vélo grâce à la proximité du parc-nature de Pointe-des-Cascades et de la piste cyclable du canal de Soulanges, mais on peut aussi louer des kayaks, des planches à pagaie ou même des surfs électriques.

Village rêvé

Ceux qui désirent profiter de l’endroit plus d’une journée peuvent y dormir en tente, en roulotte ou, nouveauté de cette année, en prêt-à-camper.

J’ai une formation d’architecte et j’ai toujours rêvé de bâtir un village. Jérôme Glad, un des cinq cofondateurs du Village des écluses

Avec la série de prêts-à-camper érigée en bordure du lac Saint-Louis, ce village rêvé commence à prendre forme, se réjouit-il. D’autres prêts-à-camper de même que des minimaisons devraient s’ajouter dans les prochains mois.

Les cofondateurs ont d’ailleurs beaucoup d’idées pour continuer d’améliorer l’endroit, à commencer par une cure de rajeunissement pour l’ancien théâtre, avec une salle multifonctionnelle pour tenir des concerts de musique et autres. Mais, dit Antoine Julien, la barrière à leurs projets, « c’est malheureusement les investissements ».

Le Village des écluses demeurera ouvert jusqu’à la fin d’octobre. Une fête de l’équinoxe, le 23 septembre, et des activités pour souligner l’Oktoberfest sont prévues. « L’idée, c’est vraiment que le monde vienne en profiter jusqu’à la limite du beau temps ! », dit Antoine Julien.

2, chemin du Canal, Pointe-des-Cascades

D’autres idées à atmosphère estivale

Camping coloré

PHOTO STEVE DESCHÊNES, FOURNIE PAR LA SEPAQ Les couleurs d’automne valent le détour.

Septembre n’a pas sonné le glas à la saison de camping. Dans les différents parcs nationaux du Québec, il est possible d’installer une tente ou une roulotte jusqu’à la première moitié d’octobre, parfois plus longtemps. De nature frileuse ? On opte pour un prêt-à-camper, qui a un léger chauffage d’appoint. Avec leur poêle à bois, les yourtes et les refuges sont également des options intéressantes. Et, bien entendu, on profite de son séjour en nature pour admirer les arbres et leurs couleurs, le plus bel avantage de camper l’automne.

À vélo la nuit

PHOTO FOURNIE PAR L’ESTRIADE LA NUIT Un des parcours de L’Estriade la nuit

Petits et grands amateurs de vélo sont invités à enfourcher leur monture sur les pistes cyclables de Granby ce samedi 16 septembre alors que se déroulera la deuxième édition de L’Estriade la nuit. Deux parcours sont proposés en partance du parc Daniel-Johnson, l’un de 7 km, l’autre de 10 km. Rallye, jeux familiaux et yoga sont également prévus lors de cet évènement gratuit.

Montréal toujours festif

PHOTO ANDREJ IVANOV, COLLABORATION SPÉCIALE, ARCHIVES LA PRESSE L’Esplanade de la Place des Arts est prisée.

Si la métropole bouillonne d’évènements lors des mois d’été, elle continue de surprendre par son offre de festivals et d’activités pour tous les goûts au cours de l’automne. Parmi les sorties qui ont le potentiel de nous replonger dans une ambiance estivale, notons le festival Tempéo sur l’Esplanade de la Place des Arts. Ce samedi de même que du 21 au 23 septembre, l’endroit se transforme en piste de danse où les participants pourront se déhancher au son de musique latine, disco et bien d’autres, le tout animé par Philippe Fehmiu.

Escapade dans Portneuf

PHOTO FOURNIE PAR LA ROUTE DES ARTS ET DES SAVEURS DE PORTNEUF Portneuf nous offre sa Route des Arts et des Saveurs.

Un road trip l’automne ? On embarque ! Les destinations intéressantes au Québec sont tellement nombreuses ! Si on prend la route lors de la fin de semaine des 23 et 24 septembre, pourquoi ne pas prendre la direction de Portneuf pour profiter de la Route des Arts et des Saveurs ? Cet évènement, qui en est à sa 8e édition, invite les voyageurs à découvrir une cinquantaine d’artistes, d’artisans et de producteurs de la région.