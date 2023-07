Ayant profité d’un élan irrésistible pendant la pandémie, le golf est plus populaire que jamais au Québec, avec une clientèle de plus en plus jeune. Selon Golf Québec, plus de 1 million de Québécois joueront encore une fois cette année au moins une ronde de golf. Le 18 trous comme prétexte à la découverte ? Certainement ! Embarquez pour un tour de la « petite » Gaspésie, de Métis-sur-Mer à Bonaventure !

Club de golf Boule Rock, Métis-sur-Mer

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Fondé en 1919, le Club de golf Boule Rock est l’un des plus vieux du Québec. Il tire son nom des formations rocheuses qui longent la côte dans le secteur de Métis-sur-Mer.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le trou emblématique du club Boule Rock est le numéro 6 ; les tertres de départ sont aménagés dans l’escarpement, offrant une imprenable vue en plongée sur le fleuve.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le club Boule Rock est situé au cœur de la région touristique dans la MRC de la Métis qui procure, dans un rayon de 20 minutes, toute une série d’activités tant familiales que récréotouristiques, selon le copropriétaire Jean-François Fortin.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une quinzaine d’emplacements de camping ont été aménagés cette année près du trou numéro 18. À terme, on prévoit modifier une section du parcours pour pouvoir accueillir 140 véhicules récréatifs. 1 /4







Normale 71

De 5143 verges à 6066 verges

Métis-sur-Mer est la porte d’entrée de la Gaspésie. C’était déjà le cas, il y a plus de 100 ans, quand les premiers touristes, bien souvent de riches anglophones, s’y rendaient en train. C’est la famille Astle, propriétaire du Métis Lodge ainsi que des hôtels Boule Rock, Hillside et Seaside, qui a justement fondé le Club de golf Boule Rock en 1919. Redessiné quelques années plus tard, le parcours aménagé dans les contreforts des Appalaches conserve à ce jour plusieurs des caractéristiques d’origine.

« Depuis la pandémie, il y a un retour à du tourisme de nature, observe Jean-François Fortin, directeur général du club de golf et maire de Sainte-Flavie. Et le golf est, à mon avis, une forme de tourisme où l’on se promène, on profite des perspectives et on prend notre temps, en phase avec le mouvement du slow tourism, qui est vraiment à la mode aujourd’hui. »

On veut aussi faire plus de place aux campeurs. « On va vendre des emplacements saisonniers avec une carte de membre du golf, on espère ainsi aller chercher une centaine de nouveaux membres, soutient Claude Bégin, actionnaire du Groupe JGS, qui convoite aussi l’achat du golf Fort-Prével, dans le secteur de Gaspé. Cela pourrait permettre de rentabiliser l’opération parce que présentement, on n’a pas l’achalandage pour dire que c’est rentable. » Néanmoins, des démarches auprès de la clientèle locale ainsi que des jeunes joueurs ont permis cette année de faire passer le nombre de membres de 80 à 135.

Le 19e trou : la Cantine des Navigateurs

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Mitchell Pelletier, coloré propriétaire de la Cantine des Navigateurs

Arrêt obligatoire pour les voyageurs qui se rendent en Gaspésie, la Cantine des Navigateurs a fait des fruits de mer sa spécialité depuis 2015. Poutine aux crevettes nordiques, guédille au homard, fish and chips, bouillabaisse maison, tout est bon et les portions sont généreuses. Il faut aussi s’assurer de demander au propriétaire, Mitchell Pelletier, de goûter son ketchup maison !

Club de golf de Matane, Matane

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Comme bien des parcours au Québec, le Club de golf de Matane accueille de plus en plus de jeunes joueurs. On y organise notamment depuis l’an dernier le Tournoi des maîtres junior du Québec.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Aménagé dans les collines surplombant la ville de Matane, le parcours propose une variété de trous offrant un défi assez relevé.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le départ du trou numéro 8 offre une vue plongeante sur la rivière Matane.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le directeur général du Club de golf de Matane, René Chouinard, est en poste depuis six ans. Il est aussi responsable depuis 34 ans du tournoi de l’ancien joueur des Nordiques Alain Côté. 1 /4







Normale 71

De 4585 verges à 6040 verges

Aménagé dans les collines un peu en retrait de la ville, le Club de golf de Matane se distingue par la variété de son parcours. Les trous près du chalet principal sont généralement plats, mais le relief change rapidement quand on pénètre dans le secteur boisé.

Le design judicieux du terrain fait toutefois en sorte que l’on frappe très rarement à l’aveugle. Au contraire, les départs avec vue plongeante sont fréquents, le trou numéro 8 offrant même une vue de la rivière Matane en contrebas ainsi que du fleuve Saint-Laurent, au-delà de la ville de Matane.

« Depuis six ou sept ans, on a mis en place une offensive marketing où l’on met l’accent sur la qualité de ce qu’on fait, nous dit le directeur général du club, René Chouinard. En plus, quand tu viens ici, tu es tout près du Vignoble Carpinteri, il y a la pêche en haute mer, la réserve faunique de Matane, le Gîte du Mont-Albert, les Jardins de Métis, tout est en dedans de 30 minutes, une heure. »

L’opération semble porter ses fruits, car le club a été en mesure de terminer l’installation d’un système d’irrigation automatisé alors que le parc de voiturettes a été entièrement renouvelé.

Le 19e trou : Le Cargo

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le restaurant Le Cargo, du Riôtel Matane, offre une vue exceptionnelle sur l’estuaire du fleuve Saint-Laurent.

On va au Cargo pour sa vue époustouflante sur le fleuve Saint-Laurent, qui se trouve à quelques mètres seulement des grandes vitrines du restaurant, dont le design se veut un clin d’œil au patrimoine industriel et maritime de la ville. Le menu bistro met naturellement en vedette les poissons et les fruits de mer locaux.

Le Club de golf Revermont, Amqui

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Trou emblématique du Club de golf Revermont, le 15 e est une normale 3 étroite et bordée d’eau, avec un pont couvert qui évoque la popularité de ce genre d’ouvrage à Amqui.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La rivière Matapédia serpente au travers du parcours du Club de golf Revermont.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Roch Paradis, président du Club de golf Revermont

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Plat et relativement large, le parcours du Revermont offre toutefois quelques défis de taille. 1 /4







Normale 72

De 4965 verges à 6634 verges

Fondé en 1968, le Club de golf Revermont a été aménagé de part et d’autre de la rivière Matapédia. Le parcours est donc lové dans les méandres de la mythique rivière à saumon, ce qui offre quelques coups d’œil impressionnants, mais qui peut aussi intimider le golfeur moyen – nous en sommes ! Néanmoins, les allées sont larges et dégagées, elles sont aussi généralement planes – c’est un golf qui se parcourt aisément à pied.

« On accueille beaucoup de touristes après la fête de la Saint-Jean-Baptiste, plusieurs d’entre eux s’installent au camping tout près, certains en profitent pour passer la semaine ici, nous dit le président du club, Roch Paradis. On est aussi membre de Terego depuis l’an dernier, on a accueilli une vingtaine de campeurs dans notre stationnement – on leur permet de passer la nuit s’ils jouent une ronde chez nous. »

Organisme à but non lucratif, le club a récemment dépensé plus de 300 000 $ pour mettre à jour son système d’irrigation, qui est en voie d’être achevé. On a aussi modernisé l’équipement d’entretien en plus de renouveler une partie du parc de voiturettes.

Le 19e trou : microbrasserie La Captive

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La microbrasserie La Captive, avec sa salle de brassage installée derrière les barreaux des cellules de l’ancien poste de police d’Amqui

Installée dans un ancien poste de police, La Captive propose un menu bistro gourmand avec un beau choix de burgers, sandwichs, pizzas, nachos et bols santé. Quant aux bières, elles sont brassées sur place : on peut apercevoir les cuves derrière les barreaux des anciennes cellules, qui sont toujours en place !

Golf Carleton-sur-Mer, Carleton-sur-Mer

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sept des neuf derniers trous du Golf Carleton-sur-Mer sont construits à quelques mètres de la baie des Chaleurs.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Quelques-uns des trous offrent un point de vue saisissant sur le Barachois et son populaire camping.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ouvert en 1928, le Golf Carleton-sur-Mer est l’un des plus beaux du Québec.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Dessiné par Wade Gifford, le premier neuf trous du golf a ouvert en 2003. 1 /4







Normale 71

De 4791 verges à 6346 verges

Véritable joyau des parcours de golf de la Gaspésie, le Golf Carleton-sur-Mer est tout simplement époustouflant. Sept des neuf derniers trous offrent des coups d’œil imprenables sur la baie des Chaleurs et le Barachois – le trou numéro 15 surplombe en fait tout le paysage avec un point de vue à 360 degrés qui permet aussi de voir les montagnes, côté nord. C’est de ce côté que sont aménagés les neuf premiers trous, ajoutés en 2003 – le parcours original a été aménagé en 1928, en bordure de mer.

« On a la chance d’avoir deux neuf trous qui sont complètement différents, nous dit le directeur général du club, Alexandre Parent. Du côté montagne, on a des allées étroites, boisées de chaque côté, avec un grand lac central qui borde trois trous. C’est sûr qu’on n’a pas les points de vue de bord de mer, mais pour le golfeur, ça représente un beau défi. »

Le club est populaire auprès de la clientèle locale avec près de 270 membres, mais on soigne aussi l’accueil des touristes, notamment en offrant gratuitement un casier et en gardant le sac des visiteurs pour le temps de leur séjour. « Ils peuvent se déplacer à vélo et éviter de se promener avec leur VR, par exemple », illustre Alexandre Parent.

Le 19e trou : Resto-Pub St-Joseph

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le burger 37 Steve Rioux a été créé à la suggestion d’un client de la maison. Il a connu un tel succès qu’on l’a gardé au menu.

Après l’apéro sur la belle terrasse de la microbrasserie Le Naufrageur – un incontournable du coin ! –, on se dirige vers le Resto-Pub St-Joseph, situé dans l’Hostellerie Baie Bleue, ce qui lui donne l’avantage d’être ouvert tous les jours. Sa généreuse poutine aux fruits de mer vaut le détour, de même que ses excellents burgers et sandwichs.

Club de golf Fauvel, Bonaventure

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les derniers trous du Club de golf Fauvel permettent un coup d’œil sur la baie des Chaleurs.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Club de golf Fauvel représente un défi qui a fait la renommée du parcours de Bonaventure.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Wade Gifford a dessiné une partie du parcours, en plus d’avoir contribué au design de plusieurs autres golfs de la Gaspésie. Il a aussi collaboré avec le mythique Graham Cook.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le trou numéro 5 du club Fauvel est l’une des plus belles normale 3 jouées par Wade Gifford, qui a foulé plus de 500 terrains en 60 ans. 1 /4







Normale 72

De 4304 verges à 6240 verges

Ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance de parcourir un terrain de golf avec celui qui l’a dessiné. Wade Gifford a dessiné le deuxième neuf trous du Club de golf Fauvel, mais également la nouvelle section du club de Carleton ainsi que les parcours des clubs de Chandler et de Fort-Prével, à Gaspé. À 80 ans, l’enseignant retraité nous parle de ses multiples projets, notamment celui d’élargir une allée ici ou de changer la configuration d’un vert là.

« J’ai joué sur 500 à 600 terrains dans ma vie et le trou numéro 5 du Fauvel, je pense que c’est parmi les plus beaux que j’ai vus, nous dit M. Gifford en toute modestie. C’est très beau visuellement, mais c’est un défi à jouer même s’il n’est pas très long, avec le lac devant, le ruisseau ensuite et deux profondes fosses de sable qui protègent le vert, qui est large et peu profond. » On est d’ailleurs bien content d’avoir imité M. Gifford en réussissant notre coup de départ !

Le 19e trou : le Café Acadien

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Café Acadien est aménagé dans l’ancienne pêcherie de la pointe de Bonaventure.

Le nom du sympathique café de la pointe Bonaventure fait allusion à l’ascendance acadienne de la plupart des gens de la région – de nombreux Acadiens y ont trouvé refuge après la déportation de 1755. Aménagé dans une ancienne pêcherie, l’établissement a conservé la vocation originale puisqu’on y sert du poisson et des fruits de mer frais, en salade, sur des pizzas, en tartare... Il y a même une paella gaspésienne à partager !