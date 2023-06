Afin d’alléger le coût des vacances en famille, La Presse a repéré pour vous des activités gratuites aux quatre coins du Québec à essayer cet été. Découvrez nos suggestions toutes les deux semaines.

Centre-du-Québec : apprentis ninjas

Tout un défi attend les petits ninjas en herbe au parc régional des Grandes-Coulées. Pour traverser les 18 modules d’hébertisme faits de bois et de cordes qu’on y trouve, ils devront utiliser la force de leurs jambes et de leurs bras en plus de faire appel à leur sens de l’équilibre. Vos enfants ont encore de l’énergie après avoir réussi ce parcours destiné aux 6 ans et plus ? Ce secteur du parc offre 10 km de sentiers en forêt avec un faible dénivelé. Sur le chemin, petits et grands pourront admirer les oiseaux, repérer des champignons et contempler la rivière Noire.

Parc régional des Grandes-Coulées, secteur de la Forêt ancienne, 2, route du Plé, Plessisville

Capitale-Nationale : au musée comme à la maison

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL L’exposition Ma maison

Le premier dimanche de juillet approche à grands pas. Et qui dit premier dimanche du mois dit accès gratuit à une foule de musées un peu partout dans la province. Parmi les institutions participantes, on trouve le Musée de la civilisation, à Québec. On profite de cette journée sans frais pour visiter l’exposition Ma maison, spécialement créée pour les enfants de 3 à 8 ans. De la cuisine au salon en passant par la salle de bains, les petits pourront laisser aller leur imagination dans un lieu où objets de collection côtoient meubles gigantesques et passages secrets. Vos enfants sont adolescents ? Découvrez les autres expositions du musée, dont la plus récente, Unique en son genre, qui aborde l’identité de genre.

Musée de la civilisation, 85, rue Dalhousie, Québec

Accès gratuit les premiers dimanches du mois pour les résidants de la province

Charlevoix : tous à la plage !

PHOTO ANDRE OLIVIER LYRA, FOURNIE PAR TOURISME CHARLEVOIX Plage de Baie-Saint-Paul

PHOTO ATTRACTION TERRESTRE, FOURNIE PAR TOURISME CHARLEVOIX Plage de Saint-Irénée 1 /2



Y a-t-il une activité plus estivale qu’une journée à la plage ? En vacances dans Charlevoix, on s’arrête à la plage de Baie-Saint-Paul pour pique-niquer, faire des châteaux de sable ou créer des sculptures de boue à marée basse. Les moins frileux oseront sans doute se baigner, mais il est important de vérifier d’abord l’horaire des marées. À proximité, un sentier pédestre mène à une tour d’observation d’une hauteur de 10 mètres, arrêt idéal pour admirer la beauté du paysage. On souhaite passer une seconde journée à la plage ? Découvrez celle de Saint-Irénée, municipalité située à une trentaine de minutes de Baie-Saint-Paul.

Plage de Baie-Saint-Paul, 210, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul

Plage de Saint-Irénée, 15, route du Fleuve, Saint-Irénée

Montréal : spectacles pyrotechniques

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’International des feux Loto-Québec

Évènement incontournable des étés montréalais, l’International des feux Loto-Québec illuminera une fois de plus le ciel de la métropole dès jeudi prochain. Pour admirer gratuitement cette impressionnante compétition pyrotechnique qui se déroule au-dessus de l’île Sainte-Hélène, les options sont multiples. Outre le pont Jacques-Cartier, on peut notamment s’installer au Village au Pied-du-Courant ou en différents lieux dans le Vieux-Montréal. Le belvédère du mont Royal est également une option intéressante. De l’autre côté du fleuve, le parc Marie-Victorin, à Longueuil, est très prisé. Si vous accédez à ces sites en voiture, des frais de stationnement sont toutefois à prévoir.

L’International des feux Loto-Québec, les jeudis du 29 juin au 10 août et le dimanche 30 juillet