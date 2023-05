Les hébergements permettant de passer la nuit avec vue sur les loups sont fort prisés. C’est pourquoi 13 nouveaux logis seront inaugurés en octobre au parc Oméga, permettant de scruter les jeunes loups et les ours en cohabitation.

Ceux qui hurlent à la lune par dépit à chaque tentative de réservation des « hébergements des loups » du parc Oméga, très prisés, seraient bien avisés de dresser l’oreille : 13 nouvelles unités seront offertes sous peu dans cette aire naturelle proche de Montebello, en complément des 8 minichalets (« pods ») inaugurés plus tôt cette année.

Quiconque a tenté de poser la patte sur une nuitée dans les fameux chalets du parc permettant d’observer et de côtoyer des loups sait à quoi s’en tenir : les logements sont limités et l’attente s’en fait ressentir. Pour répondre à la demande de plus en plus touffue du public, l’organisme inaugurera une douzaine de nouveaux hébergements dès le 29 septembre. Les réservations, elles, seront ouvertes dès la semaine prochaine — le jour exact n’était pas encore déterminé au moment d’écrire ces lignes, aussi faudra-t-il scruter les annonces du parc.

Baptisés « Suites des loups et des ours », ces logements permettront aux hôtes de scruter, au travers des baies vitrées et à partir de balcons, de jeunes loups et des ours cohabitant dans le même secteur. « C’est le même principe que nos hébergements ‟Dormir avec les loups”, avec des baies vitrées donnant vue sur l’habitat des animaux. C’était une grande demande, nos hébergements des loups étaient complets pour l’année », explique Billie-Prisca Giroux, responsable des communications du parc Oméga.

D’après l’organisme, cette nouvelle formule faisant cohabiter ours et loups constitue une première en Amérique du Nord. Les logements, eux, feront aussi peau neuve avec un design s’écartant de celui des chalets déjà sur place. « Le style est complètement différent, un peu plus moderne, non pas comme les bâtiments en bois rond traditionnels. On y trouvera deux logements par bâtiment, installés dans un autre secteur du parc », annonce Mme Giroux.

IMAGE FOURNIE PAR LE PARC OMÉGA Une maquette projetant le style des futures suites plus moderne. L’ouverture des réservations est imminente, tandis que les premiers hôtes pourront investir les lieux dès le 29 septembre.

Chaque unité pourra accueillir jusqu’à quatre personnes. Quant aux tarifs, ils tourneront autour de ceux déjà en vigueur pour les logements immersifs existants, à savoir entre 679 $ et 939 $, en fonction de la saison et du jour de la semaine — le cœur de l’été constituant la période de pointe. Tel un loup traquant sa proie, il faudra rester à l’affût de l’ouverture des réservations la semaine prochaine, car celles-ci risquent d’être prises d’assaut.

Salut mon « pod »

Toujours dans l’optique de recevoir plus de visiteurs pour la nuit, le parc a également inauguré en mars dernier huit nouveaux chalets miniatures, des « pods » plus abordables, dans un secteur légèrement à l’écart. Deux unités avaient été montées en 2022 et, au vu de leur succès, un petit village a été créé, totalisant 10 hébergements ouverts toute l’année. Avant de bondir sur la page des réservations, sachez qu’ils ne donnent pas vue sur la zone des loups ; en revanche, les hôtes ont un droit d’accès à une passerelle privée d’observation des loups et des ours située plus loin, s’ils désirent les contempler.

PHOTO LAURE POIRET, FOURNIE PAR LE PARC OMÉGA Les « pods », des minichalets, peuvent accueillir deux adultes maximum, accompagnés de deux enfants tout au plus.

« Un ourson est né ce printemps dans le secteur des hébergements, souligne Billie-Prisca Giroux. Dans le secteur des pods, on croise des daims sauvages, les gens peuvent donc les voir de leur galerie. »

PHOTO LAURE POIRET, FOURNIE PAR LE PARC OMÉGA Les deux premiers « pods », testés en 2022, ont fait des petits : huit nouvelles unités forment un minivillage depuis deux mois.

Ces petits logis comprennent une chambre fermée au rez-de-chaussée pouvant accueillir deux adultes, ainsi qu’une mezzanine avec lit à deux places pour deux enfants au besoin. En complément, cuisinette, miniréfrigérateur, micro-ondes, vaisselle, douche et toilettes sont offerts. Les tarifs varient entre 139 $ et 319 $, toujours selon la période de l’année et de la semaine.

Loup, y es-tu ?