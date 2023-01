Les Cantons de l’Est figurent cette année au sein de la prestigieuse liste annuelle d’endroits à découvrir dans le monde selon le réputé quotidien New York Times.

La bucolique région du sud du Québec est en fait la seule du pays à figurer au sein de cette liste, aux côtés d’endroits réputés comme Londres et la Navajo Monument Valley ou encore le magique Kilmartin Glen, en Écosse, ou l’incroyable désert Tassili n’Ajjer, en Algérie.

« On se pète les bretelles d’être avec des destinations aussi mythiques, d’autant plus que le New York Times, ce n’est pas un petit média, et il s’adresse justement à une clientèle que l’on veut toucher, nous confie Annie Langevin, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l’Est. La nouvelle va faire du chemin, ça met une belle lumière sur notre région, on espère que ça va créer un certain achalandage. Mais on croit déjà que ça va avoir un impact direct sur les amoureux de cyclisme, qui vont être interpellés directement par la Véloroute gourmande. »

Outre les vignobles, les fromageries (et la poutine !), le New York Times fait effectivement directement mention du tracé cycliste de 235 km qui relie Montréal à Sherbrooke en proposant plus de 120 haltes gourmandes. « C’est un court article, mais il réussit à bien comprendre ce qu’est notre destination, poursuit Mme Langevin. La véloroute gourmande, c’est l’invitation à prendre son temps, et c’est précisément ce qu’on est, car on suggère aux gens de prendre le temps de se poser chez nous. »

Le quotidien new-yorkais qualifie les Cantons de l’Est de Nouvelle-Angleterre du Canada, avec une touche de flair français, accompagnant le texte d’une superbe photo hivernale de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, clin d’œil au fait que la région est accueillante en toutes saisons.

« On n’avait aucune idée que notre région allait figurer dans cette liste, avoue Annie Langevin. Mais on est fiers et enchantés, c’est une belle reconnaissance, mais aussi une belle tape dans le dos pour nos partenaires. »