Le parc Oméga, le zoo de Granby et le zoo sauvage de Saint-Félicien le font depuis des années, mais d’autres jardins zoologiques ouvrent aussi pendant l’hiver. C’est le cas notamment du Parc Safari, à Hemmingford, qui innove cette année avec Féérie, illuminations festives géantes accessibles tous les week-ends jusqu’au 12 mars.

Les parcours animaliers ne sont pas accessibles, mais les familles peuvent déambuler à leur guise dans quatre trajets qui mettent en scène d’immenses créations lumineuses sur le thème de l’aventure en pays magique, arctique, en forêt et en Afrique. De même, un marché de Noël regroupant artisans et producteurs de la Montérégie sera érigé du 16 ou 18 décembre à la Place d’Afrique.

De son côté, le Zoo Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue récidive avec des activités éducatives quotidiennes sur les animaux pendant la période des Fêtes. Trois bas de Noël sont cachés dans le zoo cette année, des cadeaux seront remis chaque jour aux visiteurs qui auront l’œil assez vif pour les repérer. Des présents seront aussi donnés aux animaux du zoo, mais il importe de souligner que ce sont les visiteurs qui devront jouer les lutins en créant les cadeaux avant d’aller les livrer directement dans l’aire de vie des animaux. Des présentations éducatives quotidiennes sur les animaux auront aussi lieu tous les jours du 24 décembre au 7 janvier, à l’exception du jour de Noël.

Enfin, chants classiques, contes de Noël et sculptures de glace sont au menu en décembre et en janvier à l’Aquarium de Québec : un trio de chanteurs entonne en effet les classiques de Noël chaque week-end jusqu’au 17 décembre, alors que les tout-petits peuvent s’émerveiller à l’Aqua Lab en écoutant les péripéties de Stella l’étoile de mer qui rêvait de briller comme ses cousines installées au sommet des sapins, ou encore s’installer près de l’enclos des ours blancs pour écouter l’histoire de Gilbert l’ours polaire qui fait de l’urticaire. Quant aux statues de glace, on nous promet pieuvres, hippocampes, raies, phoques ou poissons, réalisées par l’expert sculpteur Nicolas Godon.