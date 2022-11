Déterminés à continuer à attirer les amateurs de glisse, les centres de ski alpin du Québec offrent encore cette année plusieurs nouveautés, tant sur le plan des services offerts que de la superficie skiable. Survol.

Dans les Laurentides, Belle Neige célèbre cette année son 60e anniversaire avec la construction d’une nouvelle remontée mécanique, en plus d’améliorer son système d’enneigement. Même chose du côté du groupe Les Sommets, qui améliore aussi son système de neige artificielle à Saint-Sauveur, Avila, Morin-Heights et Gabriel. Ce dernier centre bénéficiera aussi d’une nouvelle remontée mécanique, alors qu’une zone d’apprentissage renouvelée accueillera les novices à Olympia. Pour l’après-ski, notons l’ouverture du bar Le Muskeg à Vallée-Bleue ainsi que les rénovations au bar des Pionniers du Mont-Blanc, qui verra aussi sa remontée principale bonifiée d’un tapis d’embarquement.

En Montérégie, le tapis magique de Mont-Rigaud sera désormais couvert d’un dôme, un changement qui s’ajoute à l’amélioration du système d’enneigement. De son côté, Ski Saint-Bruno bonifie son accueil avec la construction d’une nouvelle terrasse et d’un café ski.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La station de ski de Bromont

Composer avec les changements climatiques

Plus à l’est, on continue d’investir dans l’espoir de s’assurer des saisons longues en dépit des conséquences déjà ressenties des changements climatiques. Ainsi, Mont-Orford, Owl’s Head, Sutton et Bromont ont tous amélioré leur système d’enneigement. À Bromont, on continue par ailleurs de développer le domaine skiable accessible en soirée, principalement du côté du versant des Épinettes. Un nouveau belvédère a aussi été construit au sommet, permettant un remarquable coup d’œil vers le sud.

Dans Charlevoix, le Mont Grand-Fonds célèbre lui aussi ses 50 années d’activité, anniversaire souligné avec l’ajout d’un tapis magique et des améliorations au système d’enneigement. En Outaouais, c’est le chalet principal de Camp Fortune qui sera rénové et agrandi, même chose pour le resto-pub du Valinouët, au Saguenay.

Pour les skieurs de la Gaspésie, il est bon de mentionner que Val d’Irène, déjà taillé sur mesure pour les experts, accueillera deux nouvelles pistes double-losange destinées aux amateurs de sensations fortes.

Dans le Bas-Saint-Laurent, de multiples nouveautés attendent les amateurs de glisse du parc du Mont-Saint-Mathieu, avec un agrandissement du parc à neige ainsi qu’une amélioration au système d’enneigement qui permettra un accès prolongé à un nouveau secteur doté de multiples sous-bois.

Enfin, les adeptes de la Côte-Nord pourront compter sur la réouverture de la station Gallix, qui avait été partiellement fermée la saison dernière pour cause de bris majeur sur la remontée mécanique.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Le mont Gleason

Pratiques durables

Dans un souci d’améliorer l’empreinte écologique des centres de ski, l’industrie se mobilise par ailleurs pour adopter des pratiques durables ; c’est pourquoi plusieurs centres qui offrent du ski de soirée ont annoncé cette année passer à un éclairage à DEL. Les monts Gleason et Rigaud sont ainsi les derniers centres en date à faire la transition.

Favorisés pendant la pandémie alors que plusieurs activités intérieures demeuraient inaccessibles en raison des restrictions sanitaires, les sports de glisse ont continué de profiter d’une affluence marquée pendant la saison 2021-2022, qui s’est hissée au deuxième rang des saisons les plus achalandées des 10 dernières années. Au total, l’Association des stations de ski du Québec estime que le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4 million de Québécois.