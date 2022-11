Les campeurs qui songent séjourner à l’été 2023 dans un parc de la Société des établissements de plein air du Québec pourront réserver leur emplacement ou leur unité de prêt à camper dès le week-end prochain.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Pour éviter la cohue, des plages horaires ont été déterminées pour la réservation des quelque 7000 emplacements de camping et près de 600 unités de prêt-à-camper des différents parcs et établissements touristiques de la SEPAQ.

Ainsi, la période de réservation commencera dès 8 h le samedi 12 novembre avec les parcs Frontenac, Gaspésie, Lac-Témiscouata et Pointe-Taillon. À 11 h ce sera au tour des parcs du Bic et de la Yamaska, suivi à 14 h des parcs Aiguebelle, Grands-Jardins, Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Îles-de-Boucherville, Jacques-Cartier et Oka. Les réservations pour le parc du Mont-Tremblant débuteront à 8 h le dimanche 13 novembre, après quoi s’enchaineront à 11 h les réservations pour les parcs Fjord-du-Saguenay, Mont-Mégantic, Monts-Valin, Opémican et Plaisance ainsi que le camping des Voltigeurs, le Centre touristique du Lac-Kénogami et le Centre touristique du Lac-Simon. Le tout s’achèvera à 14 h avec le parc du Mont-Orford. Il est d’ores et déjà possible de réserver un emplacement de camping ou une unité de prêt-à-camper dans une réserve faunique.

Il est aussi bon de noter que le rang de priorité sera accordé de façon aléatoire aux clients qui accéderont à la salle d’attente virtuelle dans les minutes précédant l’ouverture des différentes plages de réservations. Inutile donc d’appeler ou de réserver en ligne longtemps d’avance. Le principe du premier arrivé premier servi s’appliquera toutefois par la suite. Pour faciliter les transactions, il est toutefois conseillé de créer un compte client en visiter le site web de la SEPAQ. On y trouve aussi plusieurs informations utiles à la planification des séjours.

Ce sera aussi l’occasion de se procurer la carte annuelle Parcs nationaux du Québec, qui donne un accès quotidien illimité à l’ensemble des parcs nationaux du réseau de la SEPAQ. La carte accorde aussi certains avantages aux détenteurs, comme une nuitée gratuite en camping en semaine ainsi que des rabais dans les boutiques et sur l’accès à l’Aquarium du Québec et à l’ASTROLab du mont Mégantic.