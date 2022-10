Pour la deuxième année, la chienne Lillie et le Westfalia Willie explorent le Québec (et au-delà) à la recherche de nouvelles aventures.

Stéphanie Morin La Presse

Il y avait Gaby l’alpaga avec son air constamment vexé. Fiona la truie qui semblait être toute nue sous ses poils drus. Victoire la majestueuse cane de Barbarie, Picasso le paon…

Pour Lillie la corgi, petite chienne de 2 ans à la curiosité exacerbée, la ferme Pegasus et son étrange ménagerie avaient de quoi surprendre.

Nichée dans les paysages vallonnés d’Ulverton, dans les Cantons-de-l’Est, cette ferme héberge 28 cheveux qui profitent d’une colline en entier pour se balader à leur guise. Au pied de cette colline, les propriétaires, Suzanne Serhan et Jurg Grieder, ont aménagé des terrains de camping sur un vaste terrain gazonné en bordure de la rivière Saint-François. Au cours de notre séjour, à la fin de septembre, des volées d’outardes bruyantes sont passées au-dessus de ce paysage bucolique où les arbres commençaient à montrer leurs premières couleurs automnales.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Kaia (à gauche) et Zoe présentent Lillie à un des chevaux hébergés à la ferme Pegasus.

Willie le Westfalia aurait adoré, s’il n’avait pas été cloué au garage, aux prises avec un problème d’embrayage inexpliqué. Un véhicule vieux de plus de 30 ans a des fragilités que seul un mécanicien d’expérience peut comprendre.

Mais revenons à Lillie. Sur ce terrain, pas question de la laisser courir à sa guise. Il y a trop de distractions et elle est beaucoup trop excitée. Les poules qui picoraient en liberté sur les terrains de camping l’ont d’ailleurs plongée dans un état de transe qu’on ne lui connaissait pas. Du bout de sa laisse, elle multipliait en tremblant des appels au jeu qui restaient sans réponse.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Une des pensionnaires de la ferme

Les chèvres ont été plus curieuses en la voyant arriver. Gaby a piaffé. Les chevaux l’ont à peu près ignorée, trop occupés à manger l’herbe que leur donnaient Zoe et Kaia, les deux fillettes de 9 et 7 ans qui accompagnaient Lillie à la ferme Pegasus.

Initiation à l’équitation

Pour ces deux boules d’énergie, le clou du séjour a sans conteste été l’initiation à l’équitation, une activité offerte par Suzanne Serhan tant aux clients du camping qu’aux visiteurs de passage et tant aux parents qu’aux enfants. Des excursions sont aussi offertes aux 8 ans et plus. La durée peut varier entre une et quatre heures, selon l’expérience des cavaliers et la disponibilité du personnel.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Kaia était toute fière de grimper sur le dos d’Ulysse.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Zoe a pris soin de bien brosser Woody avant que la selle ne soit installée.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE L'activité d'initiation à l'équitation permet notamment de parcourir à cheval le bord de la rivière Saint-François.





Zoe et Kaia ont chacune pu brosser leur monture avant de s’y installer. Kaia s’est occupée d’Ulysse, un mâle à la robe blanche qu’elle avait rebaptisé Pépé en raison de son âge vénérable (plus de 100 ans en âge d’humain). Zoe s’est chargée de Woody, un « cœur vaillant », selon Suzanne Serhan.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Lillie était surexcitée devant l’étonnante ménagerie de la ferme Pegasus.

Lillie a observé le manège avec intérêt... jusqu’à ce qu’un chat gris répondant au nom de Bijou vienne la distraire. Rien n’intéresse Lillie autant que les chats. Surtout ceux qui la laissent approcher sans broncher, en la regardant de haut comme si elle était une insignifiante petite chose.

Après toutes ces émotions, il fallait bien laisser Lillie se délier les jambes et sortir son trop-plein d’excitation. Heureusement, la ferme dispose d’un sentier de randonnée de 5 km qui longe la rivière Saint-François avant de grimper dans la colline où paissent les chevaux.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Lillie a pu se délier les jambes dans le sentier de randonnée.

Un jour, les propriétaires aimeraient installer des terrains de camping plus isolés, en forêt. « Les gens pourraient camper dans des petits îlots clôturés au milieu des chevaux en liberté », dit Suzanne Serhan.

Belle idée. Lillie a déjà réservé sa place.