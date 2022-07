Trop souvent inaccessible dans plusieurs secteurs de Montréal, le fleuve n’hésite pas à faire les yeux doux aux résidants et aux visiteurs dans l’ouest de l’île. À la baie de Valois, petite alcôve maritime située à Pointe-Claire, des embarcations nautiques et un chalet de parc récemment redessiné tendent les bras aux plaisanciers.

La baie de Valois et le parc de la Grande-Anse qui la borde sont bien connus des résidants de Pointe-Claire et des environs, mais moins des autres Montréalais. Relativement modeste, l’endroit est une maille du chapelet de parcs au bord de l’eau qui parsèment les berges du fleuve, entre Verdun et Sainte-Anne-de-Bellevue.

Légèrement en retrait du lac Saint-Louis, la baie permet des sorties en kayak, en canot et en planche à pagaie plus paisibles, bien qu’un vent de l’ouest y souffle régulièrement. Après la mise à l’eau, mieux vaut donc mettre le cap d’abord sur l’ouest pour profiter du vent de dos au retour. En longeant la rive, on voit les luxueuses demeures qui bénéficient d’un coup d’œil privilégié sur l’eau et des tortues qui se font dorer sur les rampes de mise à l’eau. Au loin, des voiliers voguent en horde. En un peu plus d’une demi-heure, on gagne aisément le bout de la pointe qui, une fois contournée, dévoile un chouette point de vue, sur la marina de Pointe-Claire et l’église Saint-Joachim.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les eaux sont relativement calmes malgré le vent d’ouest.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Nous avons pagayé en compagnie de l’architecte Jean-François St-Onge.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Plusieurs kayakistes naviguent dans la baie.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Canot, kayak, minikayak et planche à pagaie sont offerts en location.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le nouveau pavillon de parc, inauguré l’an dernier

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Pensé en strates, le bâtiment s’adapte à plusieurs usages.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le Centre nautique de la Baie-de-Valois a été réalisé au coût de 4,4 millions de dollars. 1 /7













Nouveau chalet

La location d’embarcations est offerte à tous, à l’heure ou à la journée, par la Ville de Pointe-Claire. L’endroit est animé en semaine en raison de la tenue d’un camp de jour, mais devient paisible la fin d’après-midi venue (la location est offerte jusqu’à 20 h 45 les jours de semaine, en été).

Cette activité est proposée depuis des années par la municipalité, mais sa popularité est grandissante. L’achalandage a doublé depuis pareille date l’an dernier, observe Stefan Fudakowski-Gow, ingénieur de projets à la Ville de Pointe-Claire. Le nouveau chalet de parc, inauguré l’été dernier, n’est certainement pas étranger à cette croissance.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le Centre nautique de la Baie-de-Valois a été conçu par les firmes ADHOC Architectes et PRISME.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La terrasse couverte offre une vue sur l’eau.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La vue de la salle communautaire

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le plafond angulé est l’un des éléments-phares du projet. 1 /4







Condamné en raison de sa vétusté, l’ancien chalet a été remplacé par un élégant bâtiment en cèdre signé par les architectes d’ADHOC et de PRISME et par l’entrepreneur Groupe Piché.

Accessible aux fauteuils roulants, le nouveau Centre nautique de la Baie-de-Valois a été inspiré de la stratification géologique (rive rocailleuse, troncs d’arbres et canopée) et pensé de façon à remplir de multiples usages, dans l’esprit d’améliorer l’accès aux berges.

« Il y avait une utilisation citoyenne [du parc] qui était quand même forte, alors on a redonné un projet à la hauteur de son utilisation », affirme Krystel Flamand, architecte patron chez PRISME architecture.

On trouve au sous-sol des espaces de rangement et des vestiaires avec casiers pour les plaisanciers. En haut, une salle communautaire avec cuisine et vue sur l’eau peut être louée pour des évènements privés d’au plus 100 personnes. Une terrasse couverte permet aussi de profiter du bord de l’eau, beau temps, mauvais temps.

Originalité et fonctionnalité

Plaisir pour les yeux, le pavillon se distingue par son toit angulé, un choix guidé par la volonté de rappeler la canopée et de « diriger la vue vers l’eau », précise Jean-François St-Onge, cofondateur et directeur de création d’ADHOC Architectes. De plus, le débord de la toiture permet d’augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment en déviant les rayons du soleil en été pour éviter la surchauffe.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Krystel Flamand, architecte patron de PRISME Architecture, au centre, entourée, à gauche, de Stefan Fudakowski-Gow, ingénieur de projets à la Ville de Pointe-Claire, et, à droite, de Jean-François St-Onge, architecte, cofondateur et directeur de création d’ADHOC Architectes

Pour les soffites ainsi que pour le plafond intérieur, des planches de frêne provenant d’arbres atteints de l’agrile abattus sur le territoire de la municipalité ont été utilisées, à la demande de la Ville de Pointe-Claire.

« On voulait que ce soit un projet pour s’ouvrir sur la nature, souligne Jean-François St-Onge. C’est un point de contact assez unique à Montréal, pour ce qui est des berges. »

Ce pavillon est la quatrième ou cinquième génération de bâtiment à surplomber le lac Saint-Louis à cet endroit, remarque Stefan Fudakowski-Gow. Les vestiges d’une ancienne fondation ainsi que des artefacts tels que des balles de mousqueton ont été trouvés lors des fouilles archéologiques menées sur le terrain en 2020. Comme quoi la fréquentation de la baie de Valois ne date pas d’hier.