Même si juin est le mois des Fiertés LGBTQ+ partout sur la planète, les célébrations pancanadiennes sont loin d’être terminées. En effet, les personnes des communautés arc-en-ciel continuent de se rassembler et de voyager d’un océan à l’autre pour se retrouver. Voici les festivités les plus attrayantes pour le reste de l’été… et de l’année.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Acadie Love (14 au 17 juillet)

PHOTO JULIE D’AMOUR-LÉGER, FOURNIE PAR FIERTÉ CANADA Acadie Love se déroulera du 14 au 17 juillet.

Si vous profitez de la Pride acadienne pour découvrir l’une des plus belles régions du pays, vous aurez droit à une programmation culturelle haute en couleur dans les salles de Caraquet : soirée d’humour avec les fiertés locales Coco Béliveau et Anabelle Hébert, enregistrement de la balado Entre 2 lèvres des drags Mona de Grenoble et Rainbow, seul arrêt en Atlantique du spectacle Créatures de Rita Baga, soirées dansantes menées par Mademoiselle DJ et DJ Matt, avant-première du film Lettre d’amour à Léopold Foulem, un hommage de la cinéaste acadienne Renée Blanchar à cet artiste hors norme, etc.

Halifax Pride Festival (14 au 24 juillet)

PHOTO SCOTT MUNN, FOURNIE PAR FIERTÉ CANADA Le Halifax Pride Festival aura lieu du 14 au 24 juillet.

Pourquoi ne pas poursuivre votre voyage dans les Maritimes en vous dirigeant vers la capitale néo-écossaise ? Au programme : cours de danse en drag, graduation de jeunes queers, formation en football avec la Ligue canadienne de football, BBQ en l’honneur de l’organisme Rainbow Railroad qui vient en aide aux personnes réfugiées LGBTQ+ du monde entier, séance de yoga de la Fierté, atelier sur les réalités des personnes autochtones two-spirits, mélange de drag et de lutte professionnelle, ainsi qu’une multitude de spectacles d’humour, de drags et des partys pour danser.

Vancouver Pride Festival (21 juillet au 1er août)

PHOTO VISION EVENT PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR FIERTÉ CANADA Le Vancouver Pride Festival, ça se passe aussi sur la plage !

À Vancouver, on célèbre dans les rues et… sur la plage ! Possédant le plus gros défilé de l’Ouest canadien, la métropole britanno-colombienne verra la procession se mettre en marche le 31 juillet, au coin des rues Robson et Thurlow, au cœur du centre-ville, avant de se diriger vers la plage Sunset, l’une des plus appréciées de la ville. La comédie musicale We Will Rock You, qui met en lumière l’icône queer Freddie Mercury et la musique de Queen, sera présentée au Théâtre Under the Stars dans le magnifique parc Stanley. Évidemment, de nombreuses festivités seront organisées dans la rue Davie.

Festival Fierté Montréal (1er au 7 août)

PHOTO ANDRÉ BILODEAU, FOURNIE PAR FIERTÉ CANADA La métropole démarrera le mois d’août au rythme du Festival Fierté Montréal.

Quantité de personnes vivant à l’extérieur de Montréal et même du continent nord-américain déferlent dans la métropole québécoise chaque année durant Fierté. Normal, car il s’agit de l’une des plus grosses célébrations queers de la planète ! Pour la deuxième année consécutive, c’est sur l’Esplanade du Parc olympique que la fête se tiendra avec la présence de superstars internationales (Pabllo Vittar, Alok), de vedettes québécoises (Diane Dufresne, Ariane Moffatt, Pierre Kwenders, Calamine, Sarahmée) et les meilleures drags d’ici. On note aussi plusieurs conférences, une journée d’organismes communautaires et bien plus.

Fête Arc-en-ciel de Québec (1er au 4 septembre)

PHOTO FOURNIE PAR FIERTÉ CANDA La 18e Fête Arc-en-ciel aura lieu du 1er au 4 septembre

La Vieille Capitale n’est pas en reste avec la 18e Fête Arc-en-ciel, qui fera vibrer les communautés queers de Québec durant la fin de semaine de la fête du Travail. La programmation officielle sera dévoilée le 11 août, mais on peut d’ores et déjà affirmer que la Fierté sera soulignée par des spectacles de musique, de drags et d’humour à la place d’Youville, ainsi que par une journée familiale avec des jeux gonflables, du maquillage et la présence de personnages fort colorés.

Whistler Pride and Ski Festival (22 au 29 janvier 2023)

PHOTO MIKE CRANE, FOURNIE PAR FIERTÉ CANADA Le Whistler Pride and Ski Festival fait rimer ski et Fierté.

Les adeptes de la Fierté ont l’habitude de participer au défilé, aux spectacles, aux partys et autres drags brunchs quand le mercure met au défi leur résistance à la chaleur, mais pourquoi ne pas célébrer les beautés de la diversité sexuelle et de la pluralité de genres en plein hiver ? En janvier prochain, Whistler — qui avait accueilli la première Pride House de l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2010 — soulignera 30 ans d’hommage aux communautés queers avec un mélange de ski, de planche à neige et de fins de soirée mémorables !

Victoria Pride Festival (fin juin 2023)

PHOTO DEDDEDA STEMLER, FOURNIE PAR FIERTÉ CANADA Le Victoria Pride Festival offre une place de choix à nos amis canins.

Si vous prévoyez vos escapades un an à l’avance, vous avez l’embarras du choix pour souligner la Fierté en juin : les gargantuesques célébrations à Toronto, les festivités uniques de Kelowna, en Colombie-Britannique, celles de Kingston, en Ontario, de Winnipeg, au Manitoba, ou d’Edmonton, en Alberta. Cela dit, on attire votre attention sur celles de Victoria, à quelques heures en traversier de Vancouver. Outre les soirées festives au programme et le traditionnel défilé, on remarque la Big Gay Dog Walk, une journée durant laquelle nos amis canins défilent dans leurs plus beaux atours dans le parc MacDonald. Dix points pour l’originalité !