Il y avait du chapeau de cowboy au mètre carré pour le dévoilement de la programmation du 54e Festival Western de Saint-Tite qui se tiendra du 9 au 18 septembre. Sous la thématique « Réveille le cowboy en toi », l’organisation a présenté avec une fierté non dissimulée les pièces maîtresses qui feront vibrer le public du désormais classique évènement de fin de saison sous la présidence d’honneur de Nadia Moreau.

Geneviève Beaulieu-Veilleux, Initiative de journalisme local Le Nouvelliste

Cette année marquera le retour des marchands, des camions de bouffe de rue, des diverses activités, de quoi effectuer des retrouvailles avec l’ambiance western tant appréciée de plus de 600 000 festivaliers.

« Lorsque nous avons ouvert la billetterie pour les rodéos d’été de cette fin de semaine, la fébrilité était palpable pour ces activités gratuites, les billets se sont envolés en quelques heures seulement. » Le directeur général a tenu à rappeler l’aspect économique et la visibilité internationale pour la ville que procure le festival, des éléments qui sont les bienvenus après deux années plutôt tranquilles.

La formule gagnante est conservée avec les incontournables et l’ajout de quelques nouveautés viendra rassasier les festivaliers. Dix rodéos professionnels seront présentés aux Grandes estrades Coors Original comprenant une compétition de mini chuckwagon et une présentation spéciale de Manu Lataste, résident de Saint-Tite et grand gagnant de l’émission Go Big Show.

Pour la portion musicale, plus de 130 spectacles sont prévus dont ceux présentés au Country Club Desjardins, avec entre autres un hommage posthume à la reine et fidèle du Festival, Renée Martel, le 10 septembre. Les artistes Patrick Norman et Irvin Blais, font aussi partie de la programmation, ainsi que « Jolene and the Gambler, le country de nos idoles », présenté par les chanteurs Annie Blanchard et Maxime Landry. Le groupe Lendemain de veille montera également sur scène le 15 septembre sous le chapiteau Coors Town.

Pour le groupe Moutain Daisies, il s’agit d’une 14e participation à l’évènement. Le 9 septembre prochain, ils profiteront de leur présence à La Forge Loto-Québec du Festival pour présenter leur nouveau mini-album enregistré à Nashville. « On aime l’effervescence de Saint-Tite et son public. On a grandi en tant qu’artistes au Festival, nous sommes de vrais amoureux de l’évènement », indique Ariane Ouellet. Son comparse Carl Prévost précise en riant que le cowboy en eux n’a jamais été vraiment endormi. « On est vraiment heureux de venir présenter notre matériel, six nouvelles chansons ici à Saint-Tite. On sait qu’on va tripper ! »

Plusieurs cours de danse et évènements dédiés à cet art sont aussi prévus et font le bonheur des habitués et de ceux qui découvrent la danse country. Comme chaque année, la Place de la famille présentée par le Lait offrira aux petits et grands des spectacles, des jeux gonflables sans oublier les ateliers de maquillage et la visite de la mascotte du Festival, Galop.

« Ma fébrilité vient du fait que tous ont embarqué avec nous dans cette reprise, tant les bénévoles au nombre de 600, que les artistes et les employés. On avance ensemble et on voit déjà un beau succès à venir », soutient la présidente de cette 54e édition, Nadia Moreau. Déjà habituée du festival, l’employée de la MRC de Mékinac se remémore de beaux souvenirs aux Grandes estrades alors qu’elle était toute jeune. Maintenant à la tête de l’organisation, ce nouveau rôle la remplit d’une grande fierté. « Je souhaite laisser ma marque grâce à mon esprit d’équipe et mon côté pétillant ! Mais pour moi, chacun des bénévoles qui contribue à notre réussite laisse sa marque », souligne la présidente d’honneur.

En nouveauté cette année, la présentation d’une pièce théâtrale, « L’étranger », le musical country à la Far West, fait son entrée le 13 septembre. « C’est une formule de souper-cabaret. On allie la chanson qui fait déjà notre renommée à la comédie pour offrir une proposition différente à nos festivaliers », mentionne Pascal Lafrenière. Il ajoute que la zone Canac sur la rue Saint-Pierre avec sa grande roue, son aire de restauration de camions de bouffe de rue et une ambiance digne des plus beaux décors Pinterest sera un endroit à découvrir.

Le Gala country du 14 septembre mettant en vedette la relève de la musique country au Québec sera présenté dans le cadre du Festival pour la première fois. Cette association est une belle prise de l’organisation.

« Le Gala se tient à divers endroits du Québec depuis neuf ans déjà, mais on est heureux de s’associer au festival, un évènement qui croit en la musique country et en fait la promotion. Ainsi on verra des noms de pionniers de l’industrie, mais on laisse aussi place à la relève », indique Nadia Houle, présidente et directrice générale de Culture Country. Ainsi, Richard Turcotte, grand amateur de musique, sera à la barre de l’animation du Gala durant lequel 14 prix seront remis. Beauséjour, Brittany Kennell, Gabrielle Goulet, Ghys Mongeon, Les filles de, Les frères Déraspe, Mack et Ro, Nathalie Lord et René Turgeon offriront des prestations pendant le gala.

Matt Lang’s Honky Tonk fera deux prestations les 16 et 17 septembre prochain avec des invités. Le premier spectacle affiche déjà complet et pour le deuxième, l’artiste sera accompagné de Nate Smith, Dan Davidson, Cory Marks et ils présenteront un spectacle de type New Country. La première partie de ce spectacle sera assurée par l’artiste Sara Dufour.

De nouveau éclaboussée par une poursuite au civil concernant un cas de cruauté animale par l’organisme Communauté Droit animalier Québec, l’organisation maintient mettre de l’avant de bonnes pratiques. « On invite les gens à participer à notre activité La face cachée du rodéo. C’est une occasion de découvrir les coulisses du rodéo, s’informer et se faire sa propre opinion. Les visiteurs ont accès à l’envers du décor et peuvent parcourir l’environnement où se trouvent les animaux. Il n’y a pas de cachette », soutient le directeur général Pascal Lafrenière.

« À la lumière de ce nouveau cadre juridique en matière de bien-être, sécurité et protection des êtres animaux au Québec, le DAQ conteste devant la Cour supérieure du Québec les pratiques du Festival western de Saint-Tite et apportera toutes les preuves requises pour mener à bien cette action en justice », a précisé l’organisme dans un communiqué publié en fin mai.

M. Lafrenière renchérit en indiquant que la collaboration a toujours été bonne avec les représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). « On ne nous a jamais donné de recommandations sur ce sujet ou émis d’amende. On est convaincu de bien faire les choses et on va continuer ainsi. On est des précurseurs en Amérique du Nord concernant les rodéos. »

Déjà ciblé par une poursuite en 2017, le Festival Western dit attendre encore un rapport venant du MAPAQ qui permettrait d’analyser certaines données sur les pratiques lors de rodéos. Pour ce qui est des prochaines étapes relativement à la poursuite au civil en cours, M. Lafrenière précise qu’une équipe juridique est sur le dossier.

Grande fête familiale les 3 et 4 juin



L’organisation du Festival Western de St-Tite offre à la population une fin de semaine d’activités gratuites incluant des rodéos d’été les 3 et 4 juin prochain aux Grandes Estrades Coors Original. La réalisation de cet évènement est possible grâce à une subvention de 486 000 $ de Patrimoine Canada octroyée dans le cadre du programme Commémoration Canada – Fonds de réouverture. À noter que les rodéos affichent déjà complet.

Jeux gonflables pour les enfants, cours de danse avec Guylaine Bourdages et prestations musicales seront à l’honneur pour célébrer « ce retour à la normale ». « Nous sommes heureux de pouvoir offrir cet évènement gratuitement grâce à la subvention que nous avons reçue du gouvernement fédéral. Nous en sommes d’ailleurs très reconnaissants. C’est notre façon de redonner aux festivaliers, aux résidents de Saint-Tite, au personnel et aux bénévoles de notre organisation », affirme Pascal Lafrenière.

Les billets pour les différents rodéos et spectacles du festival seront en vente dès le samedi 4 juin prochain à partir de 9 h à la billetterie physique du Festival et dès 10 h pour la billetterie en ligne sur le site Ovation.