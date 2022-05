Vous avez été nombreux à nous suggérer vos randonnées à moto coups de cœur sur les routes du Québec. Au cours des prochaines semaines, nous vous présentons quelques-unes de ces suggestions de parcours. Deuxième arrêt de quatre : la route Promenade du parc national de la Mauricie, proposée par Éric Taillefer.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Éric Taillefer a commencé à faire du motocross à 12 ans, il y a 40 ans déjà. Pour des raisons familiales, il a arrêté de rouler en 2007, mais il a retrouvé sa passion en 2020, un beau remède à la morosité pandémique ambiante. « Chaque printemps où je n’ai pas eu de moto, ça m’a toujours titillé », reconnaît-il. C’est donc avec joie qu’il a retrouvé la route Promenade du parc de la Mauricie, un parcours classique qu’il essaie de faire deux fois par année.

« Je demeure à Boucherville et pour me rendre là-bas, ce n’est pas une affaire d’une demi-journée, nous explique-t-il. Donc, quand j’ai une journée de libre, j’apporte mon lunch, il y a plein de belles places pour s’arrêter, plein de beaux points de vue. »

Évidemment, on y va aussi pour le tracé sinueux de cet impeccable ruban d’asphalte de 63 km – il est fermé à la circulation l’hiver, ce qui préserve l’état de son revêtement. On doit aussi payer les frais d’entrée du parc, fixés cette année à 8,50 $ par adulte. Mais bon nombre de motocyclistes estiment que ça vaut le coût.

PHOTO FOURNIE PAR ÉRIC TAILLEFER Éric Taillefer à l’occasion d’un voyage dans la réserve faunique Mastigouche, en 2021

Tu croises plein de motocyclistes, on se retrouve bien souvent à discuter lors des pauses, c’est une belle communauté ouverte à la discussion, aux échanges. Sinon, je n’ai jamais remarqué trop d’achalandage, même la fin de semaine. Il n’y a pas de camions non plus, on y voit surtout des gens qui sont là pour aller camper et pêcher. Éric Taillefer

On y croise aussi bon nombre de cyclistes, la courtoisie est de mise, et on s’assure de respecter la limite de vitesse, fixée à 70 km/h.

Quel sens ?

La question qui tue maintenant : on fait la route Promenade dans quel sens, à partir de Saint-Mathieu-du-Parc ou de Saint-Jean-des-Piles ? « Je l’ai faite dans les deux sens, mais c’est l’entrée de Saint-Mathieu-du-Parc que j’aime le plus, le paysage est différent, je l’apprécie plus dans ce sens-là, soutient notre motocycliste de 52 ans. Et tu reviens ensuite en longeant la rivière Saint-Maurice, c’est magnifique. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La route Promenade comporte plusieurs dizaines de courbes invitantes, à négocier avec prudence, il va sans dire.

Quant à l’itinéraire complet, Éric Taillefer choisit la plupart du temps de prendre les voies rapides pour arriver sans tarder jusqu’au parc : « Souvent, je suis un peu pressé de m’y rendre, je prends donc l’autoroute 40, mais parfois aussi la route 132 pour ensuite aller prendre le traversier à Sorel, explique-t-il. Quand il me reste du temps, je reviens en traversant le pont Laviolette, à Trois-Rivières, c’est vraiment charmant le long du fleuve. J’ai aussi récemment passé par Saint-Élie-de-Caxton, c’est vraiment beau par là aussi. » On confirme.

Éric Taillefer expérimente aussi ces jours-ci certains circuits hors route au sein du groupe Moto Trail Aventure, qui regroupe des centaines d’amateurs de moto aventurière et double usage.

« On parle souvent du sentiment de liberté quand on roule à moto, et c’est vrai que tu es en plein air, tu perçois les odeurs, on se sent libre, avoue-t-il. Mais tu dois toujours t’assurer d’être attentif et responsable, anticiper les virages et ce que les autres font autour de toi. C’est le fun de se laisser bercer par la route, mais pas au point de devenir passif. La prudence est donc mon premier conseil, les plus beaux parcours sont toujours les petites randonnées tranquilles. »