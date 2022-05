Alors que le gouvernement québécois se dit prêt à investir plus de 10 millions pour que les montagnes du Québec soient accessibles en toute saison, le Massif de Charlevoix continue de développer rondement son offre de vélo de montagne, activité qui a le vent en poupe dans plusieurs monts du Québec. Balade au fil des plus longs sentiers dans l’est du pays.

Pierre-Marc Durivage La Presse

L’automne — car notre visite remonte à quelques mois — est haut en couleur au sommet du Massif de Charlevoix, qui nous offre déjà une vue imprenable sur l’omniprésent et majestueux fleuve Saint-Laurent. Notre guide William Choquette nous affirme que les vues seront aussi belles sinon plus au sommet de la montagne à Liguori, notre première destination. « Le fait d’offrir quelques sentiers d’ascension est quelque chose qui nous distingue de beaucoup d’autres stations de ski qui offrent du vélo de montagne, affirme-t-il. Parce que beaucoup de cyclistes aiment bien faire autre chose que simplement de la descente. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE D’une longueur de 3 km, le sentier Bus jaune permet de rejoindre le sommet de la montagne à Liguori au sentier Histoire sans fin. C’est aussi à partir d’ici que l’on aura cette année accès à deux nouveaux sentiers experts, La Cigale et La Fourmi, qui ensemble totaliseront 3,75 km.

On emprunte donc le sentier Bus jaune, 3 km de montée modérée qui nous amène à croiser les pistes réservées l’hiver au ski hors-piste. On rejoint aussi une partie du sentier des Caps, il est possible d’accéder à quelques jolis belvédères — il faut prendre soin d’y aller en marchant, toutefois.

On arrive enfin au fameux sentier Histoire sans fin, le parcours signature du Massif de Charlevoix : 5,5 km de descente fluide, avec de nombreuses passerelles et de nombreux virages en lacets inclinés, mais surtout, des vues impressionnantes du fleuve et des montagnes à perte de vue vers l’est.

Ce qui est aussi remarquable au Massif, c’est que l’on descend à travers différents écosystèmes naturels. William Choquette, guide

« Tout en haut, on roule dans une forêt de conifères, on arrive ensuite dans une érablière bien dégagée, pour finir au niveau du fleuve dans une forêt de bouleaux jaunes », poursuit William Choquette. En ajoutant les 2,5 km du sentier Basilic, qui relie la station intermédiaire de la télécabine Massif Express à la base de la montagne, la randonnée complète s’étire sur 11 km, et on conseille de la faire à son rythme, car au-delà de sa surprenante durée, elle comporte son lot de défis pour le cycliste peu expérimenté.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Certains points de vue accessibles à partir des sentiers Bus jaune et Histoire sans fin offrent un point de vue saisissant sur les pistes du Massif de Charlevoix.

D’ailleurs, c’est l’un des objectifs du Massif de Charlevoix, de bonifier son offre destinée aux novices, et ce, dès cette saison. « C’était notre première saison l’an dernier, on a obtenu un bon taux de satisfaction, mais on veut devenir un centre de progression de vélo de montagne, affirme Nicolas Racine, vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif. Le vélo de montagne, c’est plus compliqué que le ski, c’est plus complexe en descente, on veut donc avoir un beau parcours pour les débutants. Il va donc y avoir, d’ici la fin de l’année, des modules d’initiation à la base, animés de concert avec le Club Med, mais le vrai centre d’apprentissage se trouvera au sommet, avec entre autres le sentier La Cerise sur le sundae, boucle de 3 km aménagée autour de la butte artificielle construite au sommet du cap Maillard. »

Des leçons privées ou de groupe encadrées par des entraîneurs certifiés Bikeskills seront aussi offertes à la montagne, qu’il s’agisse de cours d’initiation, de perfectionnement ou pour peaufiner des techniques spécifiques.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE S’élançant à plus de 750 mètres d’altitude, le sentier Histoire sans fin parcours trois écosystèmes naturels distincts.

À tout cela s’ajoute aussi un premier sentier cross-country de 3,5 km, développé de concert avec le Sentier des Caps. « On va utiliser un réseau de pistes qui sont utilisées l’hiver pour le ski de fond, nous explique Nicolas Racine. On va pouvoir y avoir accès à partir du chalet principal du Massif. Et on compte développer ce volet encore davantage au fil des années, car on a déjà des ententes avec le Sentier des Caps pour ajouter chaque année de nouveaux parcours de cross-country. »

Quant aux sentiers de descente, on compte doubler l’offre d’ici la fin de la saison, avec 20 km de sentiers supplémentaires, développés en collaboration avec les équipes de Sentiers Boréals. L’accès sera encore une fois assuré par le télésiège Grande Pointe, à la différence qu’il sera ouvert cette année 7 jours sur 7, du 18 juin au 10 octobre. La télécabine sera aussi ouverte pendant les périodes de grande affluence. Par ailleurs, la synergie en place pour le ski avec le Club Med le sera aussi avec le vélo de montagne, les villégiateurs pouvant bénéficier du service de guides expérimentés ainsi que de la location de matériel — la location est aussi offerte au public au sommet.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le sentier Bus jaune suit de près le tracé principal du Sentier des Caps, où sont aménagés quelques magnifiques belvédères, qui seront justement rénovés cet été par le Groupe Le Massif.

« C’est une priorité pour nous d’avoir une vie constante à la montagne, conclut Nicolas Racine. Et le fait que le gouvernement veuille nous donner un coup de pouce supplémentaire est vraiment bienvenu, on a hâte de voir si cela pourra nous permettre d’accélérer certains projets. Mais je pense que l’on fait déjà partie des destinations incontournables de vélo de montagne, surtout quand on décide de combiner ça avec une visite dans notre région. »