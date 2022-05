Vous avez été nombreux à nous suggérer vos randonnées moto coups de cœur sur les routes du Québec. Au cours des prochaines semaines, nous allons en présenter quelques-unes, mais nous avons choisi de lancer la série en testant nous-mêmes la première, une promenade superbe le long du chemin des Cantons, entre Lac-Brome et Ayer’s Cliff.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Cette randonnée n’est pas le fruit d’une, mais bien de deux suggestions. Nicole Lussier nous a suggéré une boucle entre les lacs Memphrémagog et Massawippi, François Panzini nous a quant à lui proposé de rouler de Saint-Armand à Owl’s Head. C’est en voyant sur une carte que le chemin des Cantons parcourait une bonne partie des routes suggérées que nous avons concocté l’itinéraire proposé ici.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La route 243 longe le lac Brome, mais aussi la réserve naturelle Quilliams-Durrull, un refuge faunique protégé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le chemin des Cantons fait 430 km, de Bromont à Ulverton.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le chemin du Mont-Écho nous emmène dans les bois du secteur d’East Hill, au nord de Sutton.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le café dînette buvette Mollies, à Sutton, est ouvert dès 7 h, du jeudi au mardi.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La vallée de la rivière Missisquoi offre un paysage rural exceptionnel. 1 /5









Du lac Brome à la vallée de la Missisquoi

À partir de la sortie 90 de l’autoroute 10, on met le cap sur le sud sur la route 243. On se retrouve rapidement aux abords du lac Brome et de ses coquettes maisons riveraines — on en profite pour rappeler l’importance de la quiétude des résidants ; pour le bien de tous, on modère le rythme et le régime moteur. Arrivés dans le charmant village de Knowlton, nous devons faire un choix pour nous rendre à Sutton : on suit le dépaysant chemin du Mont-Écho si on ne craint pas de rouler là où le bitume prend fin, ou on prend le tracé alternatif qui suit les routes 104 et 215.

À Sutton, on s’arrête pour un excellent cappuccino chez Mollie’s, café buvette qui a pignon sur rue en plein cœur du village. Le menu offre aussi soupes, salades et sandwichs gourmands, concoctés par le chef de cuisine, Jonathan Prima, du Marconi. On reprend la route direction sud, en empruntant le chemin Scenic, qui plonge quelques kilomètres plus loin dans la magnifique vallée de la rivière Missisquoi. C’est ici que l’on rejoint le parcours suggéré par M. Panzini. D’ailleurs, à partir de juin, on pourra de nouveau s’arrêter au Château Sainte-Agnès, le vignoble où a été tourné le clip Easy on Me d’Adele, qui a été relancé sous une nouvelle administration.

La route n’est jamais achalandée, on passe de fermettes d’une autre époque aux vignobles, avec points de vue sur les montagnes américaines. Le passage dans la vallée de la Missisquoi est éblouissant et la finale à Owl’s Head avec la vue en surplomb du lac Memphrémagog est la cerise sur le gâteau ! François Panzini

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La grange ronde de Mansonville a été construite en 1912.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le chemin du Lac, à l’approche de Knowlton Landing, dans la municipalité du Canton de Potton

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac est au cœur d’un vaste domaine de 2,2 km ⁠2 , aux abords du lac Memphrémagog.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La microbrasserie La Memphré, dans le Vieux-Magog

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Magasin général de Georgeville, sur la route 247, a été construit en 1898. 1 /5









Autour du lac Memphrémagog

Arrivé à Mansonville, on jette un coup d’œil à la grange ronde, superbe exemple de cette architecture agricole typique des Cantons-de-l’Est. Devant le bâtiment de bois construit en 1912 se trouve aujourd’hui la place du marché où se réunissent les producteurs locaux tous les samedis matin, à partir du 21 mai. On emprunte ensuite le chemin de Vale Perkins pour rejoindre le chemin du Lac, qui nous offrira un premier coup d’œil sur le lac Memphrémagog, près de Knowlton Landing. On met ensuite le cap sur l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, pour faire le plein de quiétude, mais aussi des bons produits préparés sur place par les moines bénédictins — fromages fins, cidres, compotes et tartinades.

On s’arrête enfin pour le dîner à la microbrasserie La Memphré, qui offre non seulement une excellente sélection de bières, mais aussi une terrasse avec vue imprenable sur le lac Memphrémagog et sur la Maison Merry, demeure historique construite en 1821, aujourd’hui convertie en musée. Fait inusité, le gérant de la brasserie nous propose un mélange maison entre la Pointe Merry, une IPA de type West Coast, et une bière de blé éphémère aux framboises. Le résultat est excellent et accompagne à merveille le délicieux burger du Boss. Suivant les conseils de Nicole Lussier, on file ensuite sur la route 247 pour longer la rive est du lac, qui nous offre quelques coups d’œil furtifs à l’abbaye, de l’autre côté du magnifique plan d’eau. À Georgeville, on s’arrête au Magasin général W. N. Ives, qui étonne par son décor impeccablement restauré et par sa jolie sélection de produits locaux, idéale pour préparer un pique-nique.

Mes balades en Vespa sur ces belles routes de l’Estrie, surtout à Sainte-Catherine-de-Hatley, Cedarville, Ayer’s Cliff, Stanstead, me permettent de m’évader dans les décors bucoliques, de faire partie de la nature, avec ses odeurs et ses couleurs. Nicole Lussier

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le pont Narrows, construit en 1881, est l’un des plus anciens ponts couverts toujours en place au Québec. Il a été fermé à la circulation en 1977.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La maison Rider, à Fitch Bay, a été construite en 1880. Elle a été entièrement restaurée et est aujourd’hui offerte en location.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La terrasse de l’auberge Ripplecove, à Ayer’s Cliff, offre une vue imprenable sur le lac Massawippi.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La vue au sommet du chemin de la Montagne, à Sainte-Catherine-de-Hatley, permet d’admirer le mont Orford, les montagnes Vertes, Owl’s Head et Jay Peak.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une route de campagne isolée dans le secteur de Sainte-Catherine-de-Hatley 1 /5









De Fitch Bay au lac Massawippi

La route 247 nous amène à Fitch Bay, mais on vous suggère plutôt de prendre le chemin Merril, non asphalté, mais très bien entretenu, qui nous amène directement au pont couvert Narrows, construit en 1881 sur la route qui reliait Montréal à Boston. On ne peut plus le traverser avec son véhicule, mais c’est un très bel endroit où s’arrêter pour casser la croûte. On reprend ensuite le tracé du chemin des Cantons, direction nord, qui nous offre quelques courbes invitantes en longeant la baie Fitch. Arrivés à la maison Rider, saisissante résidence victorienne coiffée d’une spectaculaire sorcière en fer forgé, on prend à droite sur le chemin de Fitch Bay, qui nous ramène à la route 141, direction Ayer’s Cliff. Ici, on mange une crème glacée ou un hot-dog chez Wood’s, mais on peut aussi s’arrêter pour un cocktail sur la superbe terrasse de la très chic auberge Ripplecove, qui offre une vue superbe sur le lac Massawippi. Dernière étape avant de prendre le chemin du retour, on prend le chemin Ayer’s Cliff avant d’emprunter le chemin de la Montagne, qui nous offrira un spectaculaire point de vue sur l’ensemble de la magnifique région que nous avons arpentée de long en large pendant cette exceptionnelle randonnée.