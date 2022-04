Des festivals, il y en aura pour tous les goûts dans la province, tout au long de l’été. Que ce soit pour découvrir un petitcoin de pays, retrouver le plaisir de se rassembler ou simplement changer de décor le temps d’un week-end, voici 10 suggestions d’évènements durant la saison estivale.

Laila Maalouf La Presse

Pour les gourmands à Sherbrooke

Le festival gourmand Sherbrooke t’en bouche un coin se renouvelle cette année pour sa huitième édition, avec un nouvel emplacement et une nouvelle formule axée sur la gastronomie locale. Une vingtaine des meilleurs chefs de la région ainsi que des producteurs locaux feront découvrir la richesse du terroir avec des bouchées à déguster. Les festivités auront lieu pour la première fois au Marché de la gare, en plein centre-ville de Sherbrooke ; 25 chapiteaux seront disséminés tout le long de la promenade du Lac-des-Nations, plutôt que sous un grand chapiteau comme lors des éditions précédentes. Au programme, une soirée sous le thème de la bière et du cidre québécois, le samedi, et un grand pique-nique végétarien le dimanche. Classes culinaires, ateliers sur les alcools d’ici, prestations sur BBQ, bars à vin et cocktails sont aussi prévus.

Du 9 au 12 juin

Danse et tambours à Wendake

PHOTO SAM ST ONGE, FOURNIE PAR TOURISME WENDAKE Le Pow Wow international de Wendake se déroulera du 1er au 3 juillet.

Le Pow Wow international de Wendake revient au cœur du Vieux-Wendake pour un évènement qui promet d’être haut en couleur et de plaire à toute la famille. Danseurs et joueurs de tambour de différentes Premières Nations d’ici et d’ailleurs s’y retrouveront pour la longue fin de semaine de la fête du Canada, notamment pour la grande entrée à caractère sacré et une prestation de tambours représentant le battement du cœur de la Terre mère. Les visiteurs pourront assister à des compétitions de danse traditionnelle où l’endurance physique, le style de chaque danseur et les couleurs des habits d’apparat de chaque nation représentée seront mis en évidence. Artisans, démonstrations de maintien des traditions, dégustations de gibier et mets traditionnels seront aussi au rendez-vous.

Du 1er au 3 juillet

Fête brassicole à Laval

PHOTO OLIVIER BLOUIN, FOURNIE PAR TOURISME LAVAL Le Festival des bières de Laval se tiendra du 15 au 17 juillet.

Le Festival des bières de Laval réunira 85 exposants à l’occasion de sa grande fête champêtre qui a lieu en plein cœur de l’été. Quelque 40 microbrasseries québécoises de toutes les régions du Québec seront à l’honneur pour mettre en valeur l’industrie brassicole québécoise de même que les produits du terroir. Des cidreries québécoises et des restaurateurs seront aussi sur place. Des ateliers d’accord mets et bières, des dégustations, des rencontres d’artisans ainsi que de nombreuses prestations de musique et d’humour font partie des activités prévues. Un espace de jeu a même été réservé pour les enfants.

Du 15 au 17 juillet

Art en direct à Baie-Saint-Paul

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME CHARLEVOIX Le Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul se déroule du 29 juillet au 28 août.

Le Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul fêtera cette année son 40e anniversaire en invitant 13 artistes du Québec et d’ailleurs à participer, pendant un mois, à une expérience de création en direct. Les visiteurs pourront les voir créer une œuvre autour d’un thème, mais aussi assister à des échanges et des discussions animées, des conférences, des projections et des séances de peinture sur le vif. Depuis ses débuts en 1982, le Symposium a accueilli au-delà de 500 artistes, dont Raymonde April, René Derouin, Marc Séguin ou encore Herménégilde Chiasson. La programmation détaillée et le nom des artistes invités seront dévoilés sous peu.

Du 29 juillet au 28 août

Festivités multiculturelles à Montréal

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL ITALFESTMTL L’ItalfestMTL se déroulera du 5 au 21 août.

La Semaine italienne de Montréal change de nom cette année pour devenir l’ItalfestMTL. En plus d’égayer la Petite Italie, le festival, qui revient pour sa 29e édition, sera présent dans d’autres arrondissements de la métropole (Kirkland, LaSalle et Saint-Léonard) ainsi qu’à Laval. Activités pour toute la famille, présentation de films italiens, spectacles de musique et même concours du meilleur dessert sont au menu. L’ItalfestMTL sera également de passage — pour la première fois – sur l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles, lors de sa dernière fin de semaine, avec la projection du film Cinema Paradiso avec orchestre et un concert classique du trio canadien Lyrico.

Du 5 au 21 août

Contes et légendes sur la Côte-Nord

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME AUTOCHTONE Le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie aura lieu du 11 au 14 août.

Une édition spéciale du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie se prépare cette année à Natashquan, sur la Côte-Nord, pour accueillir des artistes innus et acadiens nord-côtiers. Ce sera aussi l’occasion d’inaugurer le Sentier Innucadie, un parcours déambulatoire poétique aménagé de coins de lecture qui présenteront la poésie de Joséphine Bacon et de Gilles Vigneault, tous deux originaires de la région. Les aînés des communautés innues y sont également attendus pour une activité de médiation culturelle orchestrée par le peintre bolivien Javier Escamilla, alors qu’une soirée spéciale rendra hommage au grand conteur Simon Gauthier, qui s’est éteint cette année.

Du 11 au 14 août

Bière, bouffe et musique dans Lanaudière

PHOTO 45 DEGRÉS, FOURNIE PAR TOURISME LANAUDIÈRE Le Festival Bière et Bouffe de Saint-Calixte se tiendra du 12 au 14 août, puis du 19 au 21 août.

Lanaudière accueillera à l’été la première édition du Festival Bière et Bouffe de Saint-Calixte. Les détails de la programmation restent encore à confirmer, mais on sait déjà qu’Éric Lapointe, Marie-Chantal Toupin, Marc Dupré et Dany Bédar y seront en spectacle ; il y aura aussi des hommages à Offenbach, à Corbeau et aux Colocs, des DJ et des prestations d’humoristes. Poutine, barbecue et homard seront notamment au menu lors de ces deux week-ends accompagnés de bières locales, artisanales et de marques populaires pour plaire à tous les goûts, ainsi que des spiritueux.

Du 12 au 14 août et du 19 au 21 août

Compétitions forestières dans Chaudière-Appalaches

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile se déroulera du 24 au 28 août.

Voilà déjà 40 ans que le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile met en valeur l’industrie forestière à travers ses traditionnelles compétitions forestières. L’évènement, qui a remporté à de nombreuses reprises le Grand Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches, prévoit en plus des activités pour toute la famille (avec une grande aire de jeux pour les enfants), de l’artisanat, des expositions de machinerie, une visite en usine, des feux d’artifice et des spectacles variés (qui seront bientôt dévoilés).

Du 24 au 28 août

Théâtre de rue à Shawinigan

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME MAURICIE Le spectacle Amor de la compagnie française Bilbobasso sera présenté aux Escales fantastiques de Shawinigan.

Les Escales fantastiques reviennent en Mauricie à l’été après 15 ans d’absence. Quelque 125 artistes et créateurs d’ici et d’ailleurs transformeront l’espace public de Shawinigan en un immense parc d’attractions théâtrales à l’occasion de ce festival de théâtre de rue. Une trentaine de spectacles seront présentés chaque jour, de compagnies du Québec et d’ailleurs. Places, rues, parcs et bâtiments seront ainsi métamorphosés en scènes insolites. Sont notamment prévus le spectacle Amor, de la compagnie française Bilbobasso, Les moutons, de la torontoise Corpus, et Waterbombs !, de la new-yorkaise Acrobuffos. La douzaine de musiciens et danseurs de l’Urban Science Brass Band ainsi que Les Sages Fous, de Trois-Rivières, sont également attendus pour cette longue fin de semaine où théâtre, danse, musique, cirque et art performatif s’entrecroiseront.

Du 18 au 21 août

Tout sur les champignons dans le Bas-Saint-Laurent

PHOTO JHA PHOTOGRAPHIE, FOURNIE PAR TOURISME BAS-SAINT-LAURENT Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska

Voilà l’occasion idéale pour découvrir le terroir forestier de la région et souligner le Mois du champignon avec le Festival des champignons forestiers du Kamouraska, qui aura lieu à la toute fin de l’été sur le site du Camp musical Saint-Alexandre. Produits locaux, marché aux champignons, conférences, ateliers, dégustations et banquet gastronomique sont entre autres au programme, avec un menu spécial préparé par le chef invité, dont l’identité sera dévoilée sous peu. L’hébergement est également offert sur place pour profiter de cette toute dernière fin de semaine estivale.

Du 16 au 18 septembre