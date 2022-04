Éternel optimiste que vous êtes, vous avez toujours espoir de mettre la main sur un prêt-à-camper de la SEPAQ pour vos prochaines vacances estivales ? La Société annonce l’ouverture des réservations, dès demain, pour de nouvelles unités. Mais n’éteignez pas tout de suite vos lampions, seulement 26 nouvelles unités seront disponibles et certaines, seulement à compter de la mi-août.

Valérie Simard La Presse

La Société des établissements de plein air du Québec élargit son offre de prêt-à-camper Étoile, un modèle qu’elle a développé qui offre plus d’espace et une plus grande capacité d’accueil (6 personnes) que ses tentes Huttopia. De nouvelles unités verront ainsi le jour au parc national du Mont-Mégantic (secteur Franceville), au parc national de la Pointe-Taillon (secteur Camp-de-Touage) et dans la réserve faunique La Vérendrye (secteur Baie-des-Sables). Quelques emplacements supplémentaires de camping seront aussi offerts dans la réserve faunique de Rimouski.

Dans la région de Charlevoix, un nouveau pavillon a été érigé dans le secteur L’Équerre du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Accessible à pied, à vélo ou en canot, ce chalet de 4 chambres pourra être loué de façon exclusive en été et en mode refuge l’hiver.

Un nouveau chalet a aussi été construit dans la réserve faunique Mastigouche, qui chevauche les régions de Lanaudière et de la Mauricie. Finalement, deux nouveaux chalets Horizon pourront être réservés pour des séjours de chasse au petit gibier cet automne, dans la réserve faunique Ashuapmushuan, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les réservations pour ces hébergements ouvriront le 28 avril à 9 h. Notons qu’il est déjà possible de réserver un séjour en chalet en vue de l’été 2023.