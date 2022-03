L’été à l’île aux Lièvres

La Société Duvetnor annonce l’ouverture prochaine des réservations pour un séjour dans la magnifique île aux Lièvres et au phare du Pot à l’Eau-de-Vie. L’organisme à but non lucratif, à qui appartient cette grande île de 13 km de longueur, prépare sa saison touristique qui commencera le 3 juin.