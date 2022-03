La Société Duvetnor annonce l’ouverture prochaine des réservations pour un séjour dans la magnifique île aux Lièvres et au phare du Pot à l’Eau-de-Vie. L’organisme à but non lucratif, à qui appartient cette grande île de 13 km de longueur, prépare sa saison touristique qui commencera le 3 juin.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Plusieurs options s’offrent à ceux qui désirent découvrir ce petit paradis de la biodiversité auquel on accède par bateau, à partir du quai de Rivière-du-Loup. Les réservations seront ouvertes progressivement à partir du 14 mars. Il sera possible de réserver des blocs de trois ou de quatre nuitées dans l’un des sept chalets que compte l’endroit.

Dès le 21 mars, ce sera au tour des terrains de camping sauvage, qui sont dispersés dans quatre emplacements différents de l’île. Le 28 mars, les réservations seront ouvertes pour les neuf chambres de l’Auberge du Lièvre, entièrement rénovée l’été dernier afin d’accueillir les visiteurs dans un environnement plus moderne et confortable.

Après deux ans d’absence, la nuitée au phare du Pot à l’Eau-de-Vie, une expérience très populaire, sera de nouveau proposée (réservations à partir du 4 avril). Finalement, il est aussi possible de visiter l’île pour une journée en randonnée pédestre. Il faut toutefois réserver sa place à bord du bateau (à partir du 2 mai).

Les réservations se font uniquement par téléphone au 418 867-1660 ou au 1 877 867-1660, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.