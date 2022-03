Début mars. C’est encore l’hiver, mais il est de plus en plus difficile de trouver une belle surface glacée pour patiner. Heureusement, il existe des patinoires réfrigérées qui permettent d’allonger la saison. Mais il ne faut pas trop tarder : même celles-ci disparaîtront bientôt comme neige au soleil.

Marie Tison La Presse

C’est donc le temps de visiter la plus récente patinoire réfrigérée du territoire montréalais, située sur l’esplanade Tranquille, dans le Quartier des spectacles. On l’a inaugurée officiellement le 21 février, elle est donc encore toute neuve.

Justement, ça sent encore le neuf dans le très beau vestiaire aménagé tout juste à côté de la patinoire. Bien sûr, cette bonne odeur risque de disparaître rapidement avec les bottes mouillées et les patineurs échauffés qui se succèdent depuis l’inauguration, mais la sobre élégance de la salle va demeurer. Les patins qui s’alignent dans les étagères derrière le comptoir de location sont étincelants. Les casiers sont nombreux et, petit détail qui a son importance, leur fond est constitué d’un grillage pour que l’humidité des bottes enneigées s’échappe et s’assèche rapidement.

La patinoire elle-même est très grande, sertie entre de grands édifices modernes (ou en voie d’être modernisés, ce qui explique un certain tapage de travaux de construction pendant la journée). Un îlot au milieu permet de se reposer en s’assoyant sur des bancs de bois. Mais le grand luxe se retrouve tout juste à l’extérieur de la patinoire, de l’autre côté des bandes transparentes, avec des ensembles de fauteuils de bois disposés autour de foyers.

La glace est impeccable. La preuve, pendant le festival Montréal en lumière, la troupe de cirque Les 7 Doigts a présenté un spectacle sur glace, Cadence.

On n’a pas fixé de date de fermeture pour cette nouvelle patinoire gratuite. Tout dépendra des conditions météo. Il y a quand même une limite à ce qu’une patinoire réfrigérée peut endurer en fait de chaleur.

D’autres patinoires

C’est également le cas pour la patinoire du Mont-Royal, située tout à côté du lac aux Castors. On essaie de la faire « durer » le plus longtemps possible. Les employés municipaux se font d’ailleurs une fierté d’offrir une belle surface bien lisse. Parfois, on dirait de la soie. Mais d’autres fois, la surface est un peu plus raboteuse, surtout lors de conditions météo adverses comme des redoux.

La patinoire n’est pas immense, mais elle est très bucolique, entourée de grands arbres. Si on prête l’oreille, tôt le matin, avant le déclenchement de la musique d’ambiance, on peut entendre le chant des mésanges à tête noire et des cardinaux.

L’emblématique pavillon du Lac-aux-Castors, bâti à la fin des années 50 et restauré entre 2004 et 2006, n’est malheureusement pas accessible cet hiver pour se réchauffer. On peut s’y présenter pour louer des patins, mais il faut mettre ceux-ci à l’extérieur. Heureusement, les grands froids sont probablement derrière nous.

L’une des doyennes des patinoires réfrigérées de Montréal, la patinoire du Vieux-Port, devrait fermer ses portes le 6 mars, à moins d’avis contraire.

Il reste donc très, très peu de temps pour aller glisser sur cette grande patinoire carrée. Elle était demeurée fermée pendant toute la saison hivernale 2020-2021 en raison de la pandémie, mais elle a pu rouvrir ses portes cette saison-ci. Toutefois, il faut réserver sa plage horaire et payer un droit d’entrée (9,25 $, taxes incluses, pour un adulte). Le vestiaire est ouvert, mais sa capacité est limitée.

Le site demeure cependant très agréable, au pied de la Grande roue de Montréal, à proximité du fleuve Saint-Laurent et du Vieux-Montréal.

Le sentier de patin Banque Scotia installé sur la place des Festivals dans le cadre de Montréal en lumière disparaîtra encore plus rapidement : les derniers coups de lame se donnent le 5 mars à 21 h.

Il existe d’autres patinoires réfrigérées pour le patinage libre à Montréal, mais elles sont très petites, comme la patinoire Émile-Duployé, au parc La Fontaine, et la patinoire du square Cabot. L’entretien y est plus aléatoire, mais pour une petite séance avec les enfants, ça demeure plaisant.

De leur côté, les joueurs de hockey peuvent encore compter sur les patinoires Bleu Blanc Bouge, qu’on peut trouver notamment dans Saint-Michel (parc François-Perrault), à Montréal-Nord (parc Le Carignan), dans Notre-Dame-de-Grâce (parc de la Confédération), dans Ahuntsic (parc De Mésy) et dans Verdun (parc Willibrord). Mais les hockeyeurs doivent eux aussi se dépêcher pour faire encore quelques lancers au but.