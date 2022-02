Charlotte et Antoine Forget s’amusent dans les glissades du parc Michel-Chartrand, à Longueuil.

Amateurs de vitesse, à vos traîneaux ! Voici huit endroits dans la grande région de Montréal où il fait bon glisser.

Véronique Larocque La Presse

Arrondissement du Sud-Ouest : parc Ignace-Bourget

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Au parc Ignace-Bourget, des surveillants seront présents tous les jours de la semaine de relâche.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Après la descente, la remontée…

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Une yourte chauffée accueille les visiteurs. 1 /3





Vous souhaitez vivre des sensations fortes ou modérées ? Divisée en deux zones, la pente du parc Ignace-Bourget répond aux attentes à la fois des débutants et des plus téméraires. Le prêt de tubes est offert gratuitement. Il suffit de réserver en ligne 24 heures avant.

Parc Ignace-Bourget, 5925, avenue de Montmagny, Montréal

Arrondissement de Ville-Marie : parc du Mont-Royal

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le lac aux Castors avec, en arrière-plan, les glissades

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des corridors de glisse sont réservés aux gens qui utilisent leur propre traîneau.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le pavillon du Lac-aux-Castors

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Un petit creux ? Le Café des Amis est là pour vous. 1 /4







Lieu incontournable quand vient le temps de s’amuser en plein air à Montréal, le parc du Mont-Royal est l’un des meilleurs endroits où glisser dans la métropole. Aux abords du lac aux Castors, des tubes sont offerts en location au coût de 6 $ pour les enfants et de 10 $ pour les adultes, du jeudi au dimanche. Vous préférez utiliser votre propre traîneau ? Des corridors de glisse vous sont réservés. Les lugeurs qui arrivent de l’avenue du Parc peuvent s’adonner à leur loisir préféré sur les pentes en contrebas du chemin Olmsted.

Parc du Mont-Royal, 2000, chemin Remembrance, Montréal

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : parc Jarry

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Glissade sous les flocons au parc Jarry

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE La butte offre une vue sur le stade de tennis.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Après-midi de plein air entre amis pour Rose-Marie Assal, Milène Leduc, Ana Parvulescu, Pablo Devez et leurs enfants 1 /3





Une glissade avec vue sur le mont Royal et le stade de tennis : voilà ce que propose le parc Jarry. La butte est très appréciée des familles du quartier. Vous avez fait assez de descentes ? Enfilez vos patins et profitez de l’étang glacé.

Parc Jarry, 205, rue Gary-Carter, Montréal

Arrondissement de Saint-Laurent : parc-nature du Bois-de-Liesse

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Au parc-nature du Bois-de-Liesse, on trouve deux buttes où l’on peut glisser.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SÉCIALE En direction de la glissade…

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Chalet d’accueil des Champs

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le parc-nature du Bois-de-Liesse est aussi un bel endroit pour faire du ski de fond. 1 /4







Quelle butte offre la meilleure accélération, la butte du renard ou celle du coyote ? À vous de le découvrir en visitant le grand et ressourçant parc-nature du Bois-de-Liesse. Il est possible de louer des tapis de glisse sur place. Besoin de vous réchauffer ? Le chalet d’accueil des Champs est là pour vous. Par ailleurs, les ornithologues amateurs profiteront de leur sortie pour observer les oiseaux attirés par les mangeoires.

Parc-nature du Bois-de-Liesse, 3555 rue Douglas-B. Floreani, Montréal

Longueuil : parc Michel-Chartrand

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Et c’est parti !

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le parc Michel-Chartrand est muni d’un tapis de remontée.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE La famille Dia a profité du soleil pour sortir glisser.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Un feu de foyer réchauffe le chalet.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Il est possible de louer des tapis de glisse au parc Michel-Chartrand. 1 /5









Sur la Rive-Sud, le parc Michel-Chartrand, à Longueuil, est l’endroit idéal pour s’adonner à la glissade en famille. Une dizaine de corridors sont aménagés, dont certains sont conçus pour les amateurs de sensations fortes. On aime le tapis de remontée qui permet à tous de glisser sans se fatiguer. Dans le chalet, on trouve une petite cantine parfaite pour faire le plein d’énergie. La location de tapis de glisse est offerte au parc. Après la glissade, pourquoi ne pas aller faire une promenade dans les sentiers ? Qui sait, vous y croiserez peut-être des cerfs de Virginie ?

Parc Michel-Chartrand, 1895, rue Adoncour, Longueuil

Saint-Bruno-de-Montarville : parc Duquesne

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Petit moment de détente entre deux glissades

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Les enfants du coin adorent la pente à glisser du parc Duquesne. 1 /2



Après une sortie en ski ou en planche à neige au mont Saint-Bruno, vous souhaitez prolonger la journée de glisse ? Arrêtez-vous au parc Duquesne, endroit prisé des familles du coin. Vous êtes un résidant de la ville ? Profitez du prêt de tubes offert tous les jours pendant la semaine de relâche.

Parc Duquesne, 140, rue de Mésy, Saint-Bruno-de-Montarville

Laval : Centre de la nature

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Le Centre de la nature fait la location de tubes.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des corridors de glisse ont été aménagés.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Un nouveau parc à neige est prêt à accueillir skieurs et planchistes. 1 /3





Le meilleur endroit où glisser à Laval ? C’est sans contredit au Centre de la nature. Six corridors vous offrent d’époustouflantes descentes. La location de tubes est obligatoire sur ce versant. Nouveauté cette année, un parc à neige accueille les skieurs et planchistes qui souhaitent améliorer leur technique. De leur côté, les plus petits seront charmés par la mini-ferme ou encore le labyrinthe de neige.

Centre de la nature, 901 avenue du Parc, Laval

Laval : Berge aux Quatre-Vents

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE À la Berge aux Quatre-Vents, une glissade a été sculptée dans la neige.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE On y trouve aussi un labyrinthe de neige. 1 /2



Dépaysant : voici le qualificatif qui vient à l’esprit lorsqu’on pense à la Berge aux Quatre-Vents. Situé en bordure de la rivière des Mille-Îles, le parc offre une vue magnifique sur le cours d’eau glacé et sur les cabanes de pêche qui y ont été installées. Pour le bonheur des petits et des grands, une glissade a été sculptée dans la neige. Des tapis sont offerts en location. On trouve aussi un labyrinthe de neige.

Berge aux Quatre-Vents, 925 rue Riviera, Laval